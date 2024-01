Starleta Katarina Đorđević, koja je uzburkala javnost provokativnim slikama iz Doma zdravlja u Nišu, objasnila je šta je pozadina tog događaja.

Pomoćnica direktora Doma zdravlja u Nišu Danijela Nešić najavila je danas na društvenoj mreži “Fejsbuk” da će ta zdravstvena ustanova preduzeti zakonski predviđene mere protiv pacijentkinje Katarina Đorđević zbog provokativnih i uvredljivih fotografija koje je napravila u vreme pauze u jednoj od intervencija službe opšte medicine. K.Đ. je obučena provokativno i na jednoj fotografiji drži šoljicu kafe na zdravstvenim kartonima pacijenata, a ona se u međuvremenu oglasila za "Kurir" i saopštila je šta se dogodilo.

“Pacijentkinja Doma zdravlja Niš, K.Đ, je u vreme pauze u jednoj od intervencija opšte medicine (gde je vikendom trebala da se javi sa nalogom za injekcije kao pacijent) napravila nedozvoljene fotografije i video zapise. Takođe je i prethodnog dana u kartoteci ZA ,'Donja Vrežina' čiji je inače pacijent, slikala neke fotografije. S obzirom da ovakvim ponašanjem nanosi veliku štetu ugledu Doma zdravlja Niš, kao zdravstvenoj ustanovi sa renomeom i ugledom, i da je bez pitanja slikala provokativne i uvredljive fotografije i snimala video zapis koji je ponižavajući za našu struku, bićemo prinuđeni da preduzmemo određene mere u okviru zakona”, napisala je Nešić u “Fejsbuk” grupi “Dom zdravlja Niš”.

Ona ima drugačiju verziju celog događaja. Katarina tvrdi da ima drugaricu koja je zaposlena u Domu zdravlja u Nišu.

"Ja se družim sa drugaricom koja radi na tom mestu, dakle zaposlena je u tom Domu zdravlja. Ona je lekar, devet godina tamo radi. Slika je ništa, šta imam da vam kažem. Izgubili su mi celu dokumentaciju. Ljudi mi prilaze, slikaju a ne znaju o čemu se radi.

Bila sam u bolnici pre dva meseca. Sve je zavedeno. Imala sam konflikt sa medicinskom sestrom koja mi je izgubila tu dokumentaciju. To je bilo pre nedelju dana. Ja sam htela sama da vidim šta se dešava sa dokumentacijom i otišla sam kod te žene i tražila načelnika.

Ona je mene napala zbog njenog muža koji me je uveo u deo gde se primaju injekcije. Pozvao je sestru i dala mi je injekciju tako jako da mi je sve modro. Njen muž me nije startovao, samo je bio ljubazan. Načelnik ništa ne zna, šetali su me levo desno, ništa nije nađemo sem knjižice. Problem je samo što me proganja ta žena jer je ljubomorna zbog muža. Imam svedoke.

Nas je bilo troje. Meni je sve to smešno. Od tada je sve krenulo. Ja sam se iz zezanja slikala, nisam imala lošu nameru Ja sam influenser.

Zvali su me za Zadrugu. Oni su sad to preuveličali, napastvovali su sve. Kao dugi nokti, utegnuta... Ja ne znam kako njen muž na istom spratu. Ne znam ni kako se zove, znam kako izgleda. Ali od tada je krenulo sve", ispričala je Katarina.

Ko je Katarina Đorđević?

U javnost je prvi put dospela kada se pojavila na kastingu za ulazak u rijaliti "Zadruga". Aktivna je na društvenim mrežama, na svom "Instagram" profilu ima oko 37.000 pratilaca.

