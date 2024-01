Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije oglasilo se o oružanoj pljački u centru Smederevu koja se dogodila večeras.

Izvor: 192_rs/instagram

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu u brzoj i efikasnoj akciji uhapsili su E. S. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, dva krivična djela razbojništvo i prinuda. On se sumnjiči da je večeras u centru Smedereva u jednoj apoteci, u kojoj je u tom trenutku bilo više osoba, ušao maskiran i uz prijetnju pištoljem od radnica oduzeo novac, ispalio više hitaca, a potom pokušao da pobjegne kroz zadnji izlaz apoteke.

Ovom prilikom nije bilo povrijeđenih, a brzom reakcijom policije on je savladan i uhapšen. Prethodno, on se sumnjiči da je, nedaleko od ove apoteke, u jednom kiosku od radnice pokušao da oduzme novac, takođe uz prijetnju pištoljem, ali se ona zaključala, obavijestila policiju, a on pobjegao. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu osumnjičenom E. S. biće određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.