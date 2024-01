Doktor kog je porodilja optužila za smrt bebe u Sremskoj Mitrovici otišao je sam u policiju.

Ginekolog-akušer M. M. koji radi u porodilištu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a koga je porodilja Marica M. optužila da je kriv za smrt njene bebe, da je vrijeđao, stiskao vilicu i prijetio da će joj "smrskati glavu", prijavio se sinoć policiji, potvrđeno je za Nova.rs.

Kako je rečeno u policiji, ljekar je samoinicijativno došao u policijsku stanicu i prijavio da se ne osjeća bezbjedno zbog komentara i objava na društvenim mrežama. Međutim, prema saznanjima, ni policija ni tužilaštvo nisu obaviješteni o slučaju da je porodilja Marica M. preživjela nasilje u porodilištu Opšte bolnice, kao ni da je upravo to uzrok smrti njene bebe.

Porodilja Marica M. navela je da iz zdrave trudnoće djevojčica rođena teškom mukom, koja je samo nekoliko sati kasnije preminula jer se nagutala plodove vode. Ona je navela da je bila uključena indukcija i da su u bolnici vidjeli da ne može da se porodi prirodnim putem.

"U pola četiri mi govore da izdržim do 17 sati i da će doktor da uradi carski rez. Vrijeme prolazi, doktora nema i u 18 i 20 dolazi i odlučuje ipak da me porodi prirodnim putem. Babice mu govore da se ne mijenja ništa i da mora da mi radi carski rez kako bih mogla da se porodim. Međutim, doktor radi pregled, vidi da se ne mijenja ništa i da je beba jako visoko, da ne može da se spusti u karlicu. Ipak i dalje ništa, čekamo, vrijeme prolazi, babice me pregledaju, ništa se ne mijenja. Beba nikako da se spusti u karlicu, izmučena i bez snage, daju mi kiseonik da bih mogla da dišem. Molim doktora da uradi carski rez, ali on i dalje ne reaguje. Čekamo. Rade mi preglede, beba je visoko, a on ne preduzima ništa. Molim i preklinjem za pomoć i dalje doktora da me porodi na carski, da mi spasi dijete", napisala je na Fejsbuku Marica.

Obaviještena zdravstvena inspekcija

Podsjetimo, uprava Opšte bolnice Sremska Mitrovica oglasila se povodom ovog užasnog događaja. "U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica sprovodi se unutrašnji nadzor povodom događaja vezanih za porođaj Marice M. Obaviještena je zdravstvena inspekcija, i po obavljenim postupcima, a vezanim za navedeni događaj, bićete obavešteni", kažu u bolnici.