Dejan Marjanović Šaban (23), ubijen je prije 29 godina ispred ulaza u zgradu u kojoj je živio u Bulevaru revolucije u Beogradu.

Dejan Marjanović Šaban (23), "nekrunisani kralj Zvezdare", prijatelj pjevačice Mire Škorić, nekadašnji momak Svetlane Cece Ražnatović i Jelice Matić Sindi, sa kojom je bio vjeren, ubijen je prije 29 godina ispred ulaza u zgradu u kojoj je živio u Bulevaru revolucije u Beogradu. Hicima iz revolvera ga je usmrtio njegov maloljetni kum, tada petnaestogodišnji Aleksandar Paunović, zvani Mali Paun, koji se sedmog dana nakon zločina predao policiji.

Dejan Marjanović Šaban je voleo brza kola, skupu garderobu, egzotične destinacije i zgodne, lijepe, poznate djevojke. Predstavljao se kao uspješan biznismen koji drži butike i razne druge lokale u gradu. Novine su ga prozvale kraljem Zvezdare. Bio je jedno vrijeme dobrovoljac u ratu, ali nije volio da o tome priča.

Iako su legenda devedesetih i folk zvijezda često viđani zajedno u beogradskom klubu "Bojan Stupica“, i u više navrata javno potvrdili da su zajedno, žestok momak je ipak na kraju ispričao kakav je njihov odnos zaista bio.

"Ja sam mlad čovjek, završio sam građevinsku školu, volim da sam u društvu lijepih djevojaka, da vozim lijep auto. Evo, imam BMW 850, to je, vjerujem, trenutno najbolji auto te klase u Beogradu. A i djevojke me obožavaju. Molim te, objavi da su sve priče o mojoj navodnoj vezi sa našom najpoznatijom folk pjevačicom čista izmišljotina i neistina. Volim jedino svoju vjerenicu Jelicu Matić Sindi. Ona je poznati foto-model na Zapadu i srećan sam s njom", ispričao je Šaban, kojeg je Ceca upoznala preko tada najbolje drugarice Mire Škorić.

U medijima je pisalo da je s njim počela Cecina sklonost ka momcima s beogradskog asfalta. Kako je pjevačica u jednom intervjuu navela, njih dvoje su kratko bili zajedno, ali je poznanstvo s njim iskoristila da je golišav iznese pred publiku na njenom prvom koncertu na Tašmajdanu.

"S njim me je upoznala Mira Škorić čim sam došla u Beograd. Bio mi je predstavljen kao vlasnik lanca butika, rekli su mi da mu je otac arhitekta i da je fin i obrazovan dečko. Pojma nisam imala da je momak s asfalta. S njim sam se zabavljala 17 dana i kad sam saznala ko je i šta je, odmah sam ga ostavila", ispričala je Ceca.

Jelica Matić Sindi bila je poznata u to vrijeme kao devojka Đorđa Božovića Giške.

"Giška je bio vanserijski šarmantan. Kupio me je sa pet rečenica. Malo je trebalo pa da pristanem da me odveze kući. Izašli smo ispred kluba. Prilazi 'fići', džentlmenski otvara vrata. Ja ulazim, a on se smije: 'Ma, ložim te. Samo da vidim kako reaguješ na 'fiću'.' Možda je bio kriminalac, a ja prototip sponzoruše, ali mi smo to radili zaista sa mnogo stila. Loše kopije su iskrivile sliku onoga što smo bili mi", govorila je Jelica, koja je kasnije uplovila u vezu sa Marjanovićem.

Pričalo se da je Mali Paun ubio Šabana samo da bi se pokazao većima od sebe. Njegovi prijatelji tvrdili su da je ubistvo bilo naručeno, ali je Paunović na suđenju ispričao da ga je kum maltretirao i primoravao da za njega obavlja neke poslove. Navodno, u vezi sa prodajom droge.

Nekoliko trenutaka prije ubistva, posvađali su se oko revolvera. Došlo je do otimanja i gušenja, a zatim ubistva.

Sredinom 1996. Paunović je osuđen na šest godina maloljetničkog zatvora. Sud je njegov postupak okvalifikovao kao "ubistvo na mah", jer je pucao "u stanju pojačane nervne napetosti i straha". Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu 6. marta 1997.

Paun je imao kupljene avionske karte za Ameriku, kako bi napustio Jugoslaviju "dok se vazduh ne pročisti". Sjutradan, policija je saopštila da je uhapsila Milana Radonjića (18) iz Beograda koji se sumnjičio da je pomagao Paunoviću, koji se posle zločina krio po Beogradu.

Paunović je veče pred ubistvo Dejana Marjanovića pucao na njega dok je ulazio u svoj stan. Tada ga je čekao na stepenicima i kada je žrtva otključavala vrata ispalio je pet-šest hitaca.

Marjanović je uspio da izbjegne ranjavanje, jer se bacio na pod i zatvorio ulazna vrata. Okružno tužilaštvo u Beogradu ovaj događaj okvalifikovalo je kao pokušaj ubistva, dok je sud ocijenio da je riječ o krivičnom djelu izazivanja opšte opasnosti. U beogradskom podzemlju se tvrdilo da je Paunovića po izlasku iz zatvora u svoje društvo privukao Bojan Petrović, koji ga je navodno mnogo cijenio i volio kao srčanog klinca.

Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu 6. marta 1997. godine i posle dve i po godine provedene u Centralnom zatvoru u Beogradu i Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu Paunović je pušten da se brani sa slobode.

Na ponovljenom suđenju osuđen je na četiri godine robije i 23. maja 1999. trebalo je da ode u zatvor i odsluži ostatak kazne od 20 mjeseci. Imao je tada 22 godine. Prije odlaska na robiju, Paunovića je u njegovom stanu ubila njegova tadašnja djevojka.