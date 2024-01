Milan Stevanovića (16), prošle godine skočio u jezero na Adi Ciganliji, da spase druga, pa se udavio zajedno sa njim.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Nenad Stevanović, otac Milana Stevanovića (16) koji je 6. juna prošle godine skočio u jezero na Adi Ciganliji za drugom Stefanom Čolovićem (16) koji se davio, kaže da je njegov sin skočio kada niko drugi nije htio da pomogne.

"Moj sin je dao život za spasi druga koji nije znao da pliva. Skočio je kada niko drugi nije htio da pomogne, to je sigurno. Nisu svi na plaži bili ni maturanti, niti su se kupali svi zajedno, njegov drug je skočio, a Milan kad je vidio to poletio je da ga izvuče i stradao sa njim", kaže otac stradalog mladića.

"Milanova simpatija ili djevojka bila je tog dana na Adi sa svojim razredom. Ona je završila osmi razred osnovne škole i sa svojim drugarima je bila tamo. Milan je bio u Sremčici sa svojim bratom koji je takođe taj dan završio osmi razred i sa njim je proslavljao kraj školske godine. Bili su trubači u školi Milanovog brata i oni su tamo išli da se vesele", kaže Nenad za Kurir i dodaje:

"Djevojka ga je pozvala da dođe sa njom na Adu, da prošetaju, da malo tamo budu zajedno i on je to prihvatio i krenuo do nje. Nije znao ni da će da taj momak biti tamo, jer je on Milanova generacija, tako se i poznaju, družili su se jer su išli u istu osnovnu školu", piriča otac i dodaje:

"Dok je Milan šetao sa djevojkom pored obale, vidjeli su da je Stefan skočio u vodu, prvo su mislili da se on šali, da se izmotava. Međutim, ubrzo je postalo ozbiljno. Milan se tada skinuo, uvijek je bio sportista i odličan plivač bio je ubijeđen da će moći da ga spase, zato je tako odreagovao odmah", kaže Milanov otac i dodaje:

"Kako se Milan zaletio prema Stefanu, tako su se svi drugi sklanjali sa pontona. On je mislio da mu pruži ruku ili nogu, ali i da ga neko drugi uhvati za ruke i da pokušaju da ga izvuku zajedno. Ali kada je vidio da nema nikoga ko smije da mu pomogne, zaletio se i skočio.

"Ljekovito dijete"

U tom trenutku, svi su čekali da Milan i Stefan isplivaju, ali nastao je muk....

Izvor: privatna arhiva

"Iako je sportista i jak, on je imao 16 godina i nije imao iskustva. Imao je najbolju namjeru, ali nisu uspjeli da se izvuku. Stefan ga je u panici stisnuo i tako ih obojicu povukao dolje", kaže drhvatim glasom Nenad.

"Niko od nas ne može da dođe sebi da je moje dijete, hrabro dijete, tako stradalo. Njegova razredna je jednom prilikom rekla, pošto ima žena troje djece, kada bi je pitali kakva bi željela da joj budu djeca, rekla bi da budu kao Milan! Kako je rekla jednom "To je dijete ljekovito bilo za školu sa svim ponašanjem i gestovima", prepričava Nenad i dodaje:

Upamćen po dobrom

"Emocije povuku čovjeka da priča o svom djetetu najbolje, ali zaista nije bio svakidašnje dijete, i eto kako Bog bira sebi tako najbolje. Svoj djeci je volio da pomogne u školi, nije dozvolio da loše prođu. Više se on sjekirao kad neko dobije keca nego oni. Odma ih zove i govori "Prepiši od mene, posao sam ti sve, ištampaj, kupi svesku pa ću ti ja, samo nemoj da ponavljaš, da idem zajedno opet sledeće godine".

Kako kaže njegov otac, Milanov podvig neće biti zaboravljen i on će zauvjek ostati upamćen samo po dobrom, jer drugačije nije moguće.