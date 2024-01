Lidija iz Beograda imala je dramatičnu situaciju sa ćerkom i bivšim dečkom njenog djeteta.

Lidija iz Beograda imala je probleme sa ćerkom koja je često majci prijetila samoubistvom ukoliko ne dobije nešto što poželi. Sve je otišlo predaleko kada je Lidija dobila poruku od bivšeg momka njene ćerke koji joj je saopštio da Lidijina ćerka i njemu prijeti samoubistvom.

"Kad god bih ćerki, koja sada već ima 18 godina, rekla da nešto ne može dobiti, ona bi toliko negodovala da bi u afektu prijetila suicidom. I suprug i ja znamo kako to ide kod adolescenata, tako da smo je godinama pažljivo pratili. Jedne večeri bila je toliko vesela, da bi ustala depresivna, njeno raspoloženje kretalo se od euforije do depresije. U nekim momentima nisam znala da li je dobro ili loše, iako smo uvek imale prisan odnos, verovali ili ne, mnoge stvari krila je od mene", započela je svoju ispovest Lidija iz Beograda.

Lidija dalje priča kako je njeno dijete imalo srećno djetinjstvo i odlične uslove za rast. Dodala je da sa djecom, uprkos svemu, uvijek treba raditi.

"Uvijek je bila razmažena, da tako kažem. Činili smo joj sve, a onda kada bi rekli “ne” naljutila bi se, valjala po podu, skakala, ali sve bi se nekako u miru završilo. Psiholog nam je rekao da ona privlači pažnju i pokušava da istjera svoje. Kako su godine prolazile a pubertet mijenjao intenzitet i ona se mijenjala i baš kad smo pomislili sve se sredilo, i kada je prestala a o suicidu, desilo se nešto što me je šokiralo", kaže ona.

Lidija je ispričala da je njeno dijete tokom odrastanja išlo kod psihologa. Tada je utvrđeno da se radi o traženju pažnje, međutim, jedan događaj je za nju bio šokantan.

"Iako smo motrili na nju, nikada nismo zalazili u njene razgovore i prepiske. Bio je vikend, sama kod kuće, suprug na putu, ona otišla negdje sa drugaricama. Stigla mi je poruka sa nepoznatog broja 'Dobar dan, jel ovo Lidijin broj?', u tom momentu osjetila sam kao da me je neko porezao po stomaku. Odgovorim 'da, da li se nešto desilo?' Stiže sljedeća poruka: 'Molim vas, objasnite ćerki da mi više ne prijeti samoubistvom, mi smo se rastali posle kraćeg zabavljanja i ja zaista ne znam kako ovo da riješim'. To je bio njen bivši momak sa kojim se zabavljala, za koga sam i ja čula preko zajedničkih prijatelja", navodi Lidija.

Lidija je javno progovorila u dogovoru sa ćerkom. Poručila je svim roditeljima da vode računa o djeci, da razgovaraju sa njima, i da po potrebi idu kod psihologa.

"Ovo ne bih ispričala da mi ona nije dala saglasnost, jer i ona je svjesna dokle je to otišlo. Zaljubila se, mislila je da će sve biti po njenom kako je radila sa nama, ali ovaj dečko je postupio ispravno kada mi se obratio. Najvažnije u tom momentu je bilo da vidim gdje je i da dođe kući. Pozvala sam supruga, prijateljicu, psihologa dok sam je čekala da dođe, a onda sam je zagrlila i zamolila da se iskreno otvori i ispriča sve. Uvela sam je u razgovor da je razumijem, da želim da joj pomognem i da ne smije tako postupati. Naravno, plakala je, rekla je da on laže, ali bila sam istrajna da joj dokažem da to nije ispravno. Na kraju, malo po malo, dovela se u red, izvnila dečku i kad god ima problem javlja se i meni i psihologu, a ne povjerava se vršnjakinjama, jer svi oni manje više razmišljaju slično", zaključila je razgovor Lidija.