Milan Laća Radulović je u jednom intervjuu šokirao izjavama o Harisu Džinoviću i Željku Ražnatoviću Arkanu

Sin Marine Tucaković, tekstopisac Milan Laća Radulović, pronađen je mrtav prošle godine u Izraelu. Tekstopisac je bio na odmoru sa prijateljima koji su, kada su vidjeli da ga nema par dana, zvali policiju i, nažalost, saznali najtužniju vijest.

Laća je sahranjen na istom groblju gdje i brat i majka Marina Tucaković, a od njega su se oprostili otac Futa Radulović, prijatelji i saradnici. Nakon vijesti o smrti svi oni su dijelili anegdote tokom saradnje sa njim, a tih dana su se svi prisjetili i najveće anegdote, one koju je ispričao sam Laća u jednom intervjuu. Radulović je tada otkrio da je bio nestašno dijete, ali i da su ga zbog Arkana otac i majka odveli iz kuće!

Često je pravio smicalice kao mali, uglavnom poznatim ličnostima koje su dolazili u njihovu kuću, te je tako Harisu Džinoviću jednom piškio u viski.

"Haris je bio dr*adžija, stalno se nešto bunio, pa sam njemu p*šao u viski", priznao je Laća u emisiji "Nešto drugačije",pa otkrio da je pokojnom Željku Ražnatoviću Arkanu rekao da je homoseksualac.

"To je bilo potpuno ludilo. Svašta sam slušao o Arkanu, i da ne bih napravio neku glupost, mama i tata su me odveli iz kuće, da ne bih bio tu kad on dođe. Naravno, ja sam došao i odmah mu rekao da je ratni zločinac, da je krao bijelu tehniku, da je ubijao ljude. Pe**ru! To sam mu rekao. A on će meni na to: 'Ti si pe**r!' Onda sam mu odgovorio: 'Ne, nego si ti pe**r'. Arkan i ja smo imali odličan odnos. Imao je fin odnos prema djeci, što je meni bilo čudno. Ja sam jedini smio da kažem Arkanu da je pe**r", uz smijeh se prisjetio Radulović.

Nije ostao dužan ni hrvatskom kompozitoru Tončiju Huljiću:

"Bio je to neki super posao u Hamburgu s nekom izdavačkom kućom, plan je bio da se prodaju pjesme za neke velike pare. Došao čovjek kod nas kući i ostavio akten-tašnu, bio je u fazonu: 'Ma neće djeca ništa', a mama je bila u fazonu: 'Bolje ti to skloni'. Burazer i ja smo odmah otvorili tašnu, nacrtali Hitlerove brkove na pasošu, iscepali karte i tako je taj posao propao".

