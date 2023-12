Student istorije iz Priboja je u sinoćnoj epizodi kviza "Potera", raspametio gledaoce svojim gestom.

U sinoćnoj epizodi kviza "Potera" koji se emituje na RTS-u, dogodilo se nešto što je oduševilo sve gledaoce. Sama završnica emisije je bila mnogo uzbudljivija nego što je na početku izgledalo da će biti i svi su ostali bez daha. Branislav Todorić iz Beograda, Slobodan Bulatović iz Stare Pazove i student istorije Veljko Kotlaja iz Priboja su odbranili svoje sume u prvoj igri, a Veljko je odbranio najveću, odnosno 1.500.000 dinara.

U sledećoj igri, ekipa je dala tačne odgovore na više od 20 pitanja, pa samim tim "tragač" Milica nije uspjela da ih stigne, i trojac je osvojio u zbiru 1.740.000 dinara. Veljko je do samog kraja kviza i pobjede nad Milicom, bio ubeđen da će ih tragačica Milica stići i stalno je ponavljao: "Sad će to Mica, da stigne", ali ipak nije.

Milica, ili kako je zovu "Princeza od znanja" je nakon dva vraćanja unazad zbog pogrešnih odgovora na pitanja uspjela da ostvari tek 10 koraka na putu do pobjede. Da je bila svjesna težine izazova pred sobom potvrdila je i sama poručivši trojici takmičara: "Bravo ekipo, ja sam ovdje sad u ulozi statiste." Ono što je oduševilo Srbe, Veljko se pred kraj emisije obratio i rekao da će on svoj novac donirati za liječenje malenog Nišlije Todora Stojanovića koji je trenutno u Turskoj.

Ovaj potez je raspametio gledaoce, pa se sa ponosom i sutradan govori o ovom mladiću kako na društvenim mrežama, tako i naglas. MONDO je pokušao da dođe do Veljka, ali kako smo saznali, on ne želi da se dodatno eksponira u medijima jer to ne voli, samim tim, za razliku od svoje generacije, Veljko nema ni društvene mreže.

Takođe Veljko je još u osnovnoj školi osvajao nagrade na takmičenjima, pa je tako dok je pohađao osmi razred škole u Priboju, plasirao se na državno takmičenje iz fizike, što je nevjerovatan uspjeh.

