Beograd je svjedočio potonuću splava Kartel.

Proteklog vikenda, Beograd je svjedočio potonuću splava Kartel. Tužilaštvo je brzo reagovalo preduzimajući mjere kako bi utvrdilo odgovornost za nesreću koja se dogodila u noći između subote i nedelje. U emisiji "Uranak" na televiziji K1, urbanista grada Beograda Marko Stojšić i direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu Slobodan Milošević, analiziraju uzroke nesreće.

Posebno ističu nedostatak dozvola za rad kao ključni faktor rizika. "Ovaj splav nije posjedovao neophodne dozvole za rad. Već smo sproveli dvije licitacije, a treća je zakazana za januar kako bismo precizirali broj i lokaciju plutajućih objekata. Mjesto na kojem se trenutno nalazi splav 'Kartel' nije bilo odabrano kao potencijalna lokacija za plutajuće objekte, te nije bilo predmet licitacije. Stoga, ovaj splav ne bi smio biti na ovoj lokaciji jer nije prošao postupak licitacije. Splav se suočava sa dva moguća rješenja: prvo je uklanjanje, a drugo je izvršenje. Ovo implicira da splav ne bi trebalo da bude u funkciji. Svi splavovi koji nisu prošli postupak licitacije i nisu uspjeli da dobiju ugovor za zakup od grada obavezni su da se premjeste. Rok za izvršenje rješenja o uklanjanju plutajućeg objekta je istekao," izjavljuje urbanista grada Beograda i dodaje:

"Unutar naših nadležnosti već smo uklonili 42 splava duž Save, a nastavljamo s postupkom kod Sajma i na Dunavu. Sve obaveze grada u vezi s ovim su ispunjene. Za nas, ovaj splav koji trenutno radi nije u skladu s pravilima, s obzirom da postoji rješenje o njegovom uklanjanju s trenutne lokacije".

Marko Stojšić smatra da splav mora zadovoljiti adekvatne uslove kako bi dobio dozvolu za rad. "Mora da se sprovedu pravni postupci koji podrazumijevaju stvaranje realnih pozicija i zakupa koji je prošao kroz licitaciju pozicije. Moraju imati normalan priključak za vodu i struju za koji grad može garantovati, da je bezbjedan i da niko neće izgubiti život. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko nam je nesreća potrebna da shvatimo da ovo nije bezbjedno. Sada smo prošli kroz puku sreću da nije bilo žrtava. Politizacija svega ovoga nas udaljava od bezbjednosti svih postupaka i približava situacijama koje smo imali prije samo dva dana", kazao je.

Osim toga, Stojšić iznosi stav o saradnji grada Beograda s Aleksandrom Šapićem u vezi s uklanjanjem svih neprikladnih splavova tokom 2023. godine, naglašavajući potrebu za podrškom institucija i društva. "Svuda smo nailazili na prepreke, a situacija je postala nenormalna. Svaki splav koji nije prošao cjelokupnu kontrolu i nije na zakonit način postavljen predstavlja potencijalnu pretnju za život", zaključio je Marko Stojišić.

Direktor Uprave za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu, Slobodan Milošević, ističe da splav "Kartel" dozvolu za rad nema od avgusta 2022. godine. "Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova vrši pregled plutajućih objekata i daje dozvolu da su oni sposobni za plutanje. Kod ovog splava, uprava nije izdala dozvolu da je sposoban za plutanje i njihova dozvola je istekla 12. avgusta 2022. godine. Prekomerni broj ljudi na splavu donosi ovakvu vrstu problema, jer vlasnici dozvoljavaju da se primi mnogo veći broj od dozvoljenog", kaže Slobodan Milošević.

Splav nije dobio dozvolu jer nije dostavio nikakav proračun pristupnog mosta i nikakav proračun stabilnosti, izmjerene debljine limova ponovno, nisu dostavili izmjerene debljine konstrukcije. "Dolazimo do ovakvih problema i da oni to rade na divlje, bez ikakvih dozvola. Ovaj splav je do 2022. godine, prije nego što mu je istekla registracija, imao dozvolu za sto ljudi. Očigledno je da je prekomjerno opterećenje na jednoj strani dovelo do toga da je konstrukcija pukla", kaže Milošević.

Dodao je da dozvola za rad splava važi godinu dana, kao i da je na vlasnicima da brinu o bezbjednosti splava. "Kontrole se vrše svake godine. Najosnovnija stvar je da prvo podnesu zahtjev za pregled objekta, a nakon toga slijede niz uslova koje bi trebalo da ispuni. Mora da dostavi izmjerene debljine limova pontona, izmjerene debljine konstrukcije, plan evakuacije, mega test ili jednopolnu šemu ispravnosti struje na splavu. Sam splav mora da ima ugovore sa licima koja su osposobljena da brinu o splavu.

Tehnička dokumentacija mora da ispunjava sve uslove propisane pravilnikom, u kojoj se nalazi i pristupni most kojim se dolazi do objekta. Mora da postoje hidrantske mreže, pojasavi i prsluci za spasavanje. Splav jedino može da bude sagrađen da bi dobio potrebnu dozvolu je čelik.

Burad su odavno izbačena. Nijedan splav koji ima dozvolu od uprave za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu nije na buradima. Ako je plan evakuacije manji u odnosu na nosivost, dajemo manji broj ljudi na splavu. Na svakom splavu postoji jedna naljepnica ili tabla, na kojoj piše registarski broj i dozvoljeni broj osoba u objektu.

To mora da bude istaknuto na svakom splavu na vratima. Splav ne može da dobije dozvolu ako nije vidno istaknuta tabla sa brojem ljudi koji smeju da budu na plutajućem objektu. U većini slučajeva je istaknuta nosivost i molim našu omladinu da ukoliko primijete da je veći broj ljudi od propisanog, da ne ulaze na splav", zaključio je Slobodan Milošević.

