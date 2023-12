Bombonica iz Mladenovca uhapšen sa ženom, sestrićem i zetom.

Izvor: privatna arhiva

Mladenovčanin Milan Dimitrijević (36), poznatiji pod nadimkom Bombonica, uhapšen je prošle nedelje po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, zbog sumnje da je sa još 18 osoba počinio krivična djela prevaru u privredi i pranje novca. Kako se saznaje, od 18 Bombonicinih saradnika, njih troje su članovi njegove uže porodice - žena u osmom mjesecu trudnoće, sestrić i zet.

Inače, kao organizator ove kriminalne grupe označena je Dimitrijevićeva supruga Sanja D. (33), dok su članovi sestrić Filip R. (21) i zet Srba M. "Članovi Bombonicine porodice su inače jako bliski. O tome svjedoče i fotografije na njihovim društvenim mrežama, na kojima se vidi da su često zajedno na raznim okupljanjima. On je posebno blizak sa svojom sestrom, čiji su muž i zet uhapšeni. O njihovoj posebnoj vezi govori i podatak da su se Milan i Sanja vjenčali istog dana kad i njegovi sestra i zet Srba", kaže poznanik ove porodice iz Mladenovca.

Kako dodaju oni koji poznaju Dimitrijevića, niko nije iznenađen što je baš sa svojom familijom razrađivao "biznis ideje". "Po cijelom tijelu ima tetovaže posvećene porodici i citate koji ukazuju na to koliko im je privržen. Na lijevoj strani grudi ima istetovirano ime svoje seste, a na desnoj ime supruge. Na ruci mu piše: "Kad je kašika u medu oko tebe sto lica, kad si u problemu samo Bog i porodica", kaže izvor.

"Milanova žena Sanja je bila zaposlena u jednoj knjigovodstvenoj agenciji iz Beograda. Kako se sumnja, od 4. januara do 25. novembra ove godine, kreirala je naloge za elektronsko plaćanje i prikazivanjem lažnih činjenica, dovela u zabludu zaposlene u više privrednih društava iz Beograda da su platili dobavljače, poreske obaveze i obaveze za druge javne prihode, dok su oštećeni taj novac, zapravo, uplaćivali na njene lične i račune ostalih osumnjičenih. Ona je, kako se sumnja, na taj način za sebe i ostale osumnjičene pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 304.479.479 dinara", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Svi osumnjičeni su već saslušani kod tužioca i od njih 18, samo dvoje je iznijelo odbranu, a ostali su se branili ćutanjem. "Dimitrijeviću je određen pritvor, a njegovoj ženi i jednom osumnjičenom je doređen kućni pritvor, dok će se ostali braniti sa slobode", podsjeća izvor.

Mladenovčani kažu da je Bombonica oduvijek bio problematičan i da su ubijeđeni da je zapravo on mozak ove prevare. "Vjerujemo da je iskoristio mjesto na kome mu radi žena da lako i brzo dođe do velikog novca. Vjerovatno je predložio i da njegovi zet i sestrić otvore račune u banci na koje će pravareni ljudi, ne sluteći o čemu se radi, uplaćivati novac. Moguće da oni nisu ni bili svjesni o čemu se tu radi. To je neka priča koja kruži ovdje", pričaju sagovornici.

Bombonici je, prema riječima našeg izvora, Sanja druga supruga, a osumnjičeni zet je drugi muž njegove sestre. "Osumnjičeni sestrić je sin iz prvog braka Bombonicine sestre. Inače, priča se da je njega u kriminal uveo prvi sestrin muž, s kojim je prvo počeo da vozi motore, pa dalje da tone u mutne poslove", pričaju Mladenovčani.

Milan Dimitrijević se, da podsjetimo, 2012. godine sumnjičio da je predvodio grupu dilera iz Mladenovca. "Oni su se teretili da su drogu prodavali na više od 50 lokacija i to uglavnom maloljetnicima. Policija je sumnjala da su narkotike nudili u blizini škola, domova zdravlja, kafića, diskoteka, trafika, a da su paketiće donosili i na adrese", podsjeća izvor.

Istragom, koja je protiv Dimitrijevića vođena prije 11 godina utvrđeno je da su dileri od njega dobijali paketiće, krili ih u štekovima, zakopavali po rupama i po pozivu prodavali.

"U svojoj kući tada je uhapšen i Dimitrijević, koji je bio spreman za bjekstvo, a kod njega je nađeno 200 eira, 50.000 dinara, pasoš, 40 grama heroina i vagica za razmjeravanje droge", podsjeća sagovornik.

