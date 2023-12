Dr. Branimir Nestorović je rekao da njegova stranka nije imala novac za kampanju, ali da su ipak napravili dobar rezultat.

Najveće iznenađenje parlamentarnih i lokalnih izbora održanih 17. decembra su rezultati liste 'Mi, glas iz naroda'. Ova lista, bez velike buke, osvojila je značajan broj poslaničkih mandata, postavši ključni faktor u formiranju vlasti u Beogradu. Sa 13 osvojenih poslaničkih mandata u republičkoj i 6 odborničkih u beogradskoj skupštini, imaće presudnu ulogu u odlučivanju o novoj gradskoj vlasti ili eventualnom ponavljanju izbora.

Nakon objave izbornih rezultata, postavlja se pitanje kojoj političkoj opciji će 'Mi, glas iz naroda'; pružiti podršku. Odluka o podršci Šapiću ili Obradoviću imaće značajan uticaj na dalji tok političkih događaja. O ovoj ključnoj temi govorio je prof. dr Branimir Nestorović u emisiji 'Uranak' na televiziji K1, koji je jedan od osnivača stranke i nosilac liste.

"U politiku kada ulaziš, znali smo da će nas bojkotovati mediji s obe strane. U našem pokretu su ljudi koji su poznati javnosti, ali nisu bili prepoznati kao dio pokreta. Nacionalna televizija se posebno istakla, bojkotujući nas četiri dana tokom kampanje, kršeći zakon. Imali smo ukupno 45 minuta na RTS-u. Može se doći do alternativne grupe birača koja ne koristi internet, a do njih je teško doprijeti osim putem televizije. S obzirom da nismo imali novca, na kraju smo uspjeli da prikupimo oko 30 hiljada eura, od kojih smo iz sopstvenih džepova izdvojili 25 hiljada, uključujući i zakup sale za konferenciju za štampu", istakao je Nestorović. Govoreći o ciljevima pokreta, Nestorović je naglasio:

"Nismo razmišljali o prelasku cenzusa, već smo željeli da promovišemo pokret i stvorimo svijest o njegovom postojanju,pripremajući ljude za lokalne izbore na proleće. Kada su stigli ozbiljni podaci o rezultatima, shvatili smo da smo ozbiljno prešli cenzus i postali prepoznatljivi. Sada možemo razvijati pokret dalje", kaže osnivač pokreta 'Mi', i dodaje da su svakoj partiji uzeli po malo glasova:

"Oni su se konfuznim porukama koje su slali sami sebi stvorili probleme. Milica je u jednom trenutku izjavila da su spremni na koaliciju sa svima, što nije bila poruka za njihove birače, jer to implicira saradnju kako s jednima, tako i s drugima. To je bila karijernička ponuda. Očekivao sam da će im veliki rezultat donijeti podršku birača sličnih profilacija, kao što su naši. Nažalost, nisu kapitalizovali tu priliku, nisu javno govorili o tome, gotovo kao da ih je sramota. Imali su podršku, ali nisu preduzeli nikakve korake. Mislim da smo od svih strana malo uzeli glasača. Ljudi tvrde da smo najviše uzeli glasača SPS-a, oko dva posto, ali su sami krivi za to jer posljednjih par godina nisu preduzeli ništa", izjavljuje doktor Nestorović i dodaje svoje razloge za to:

"Dačić se nije usudio da se sastate i govori sa Šojgovom i Lavrovim. To je bila izuzetno loša poruka za njihove birače, posebno jer su tu bili stariji glasači koji su bili dio Saveza komunista i koji su bili rusofili preko komunističke linije. Kada izgubiš podršku u takvom kontekstu, onda nemaš mnogo šta da tražiš. Razlikovali su se od SNS-a samo po izraženoj podršci Rusima, a kada su i to izgubili, postali su nezapaženi. Mali igrači obično prođu loše kada uđu u koaliciju s velikim igračima.

Nestorović naglašava da se neće udruživati ni sa jednom strankom: "Osnovna ideja našeg pokreta bila je da nećemo praviti koalicije s bilo kim, već smo se formirali kao pokret kako bismo krenuli vlastitim putem. Juče smo održali sastanak užeg rukovodstva na kojem nas je bilo jedanaestoro. Siniša je trenutno u Londonu, dolazi tek sljedeće nedelje, ali smo bili u kontaktu i podržao je sve što smo izjavili. Sigurno nećemo praviti koalicije jer bismo time razočarali naše birače. Mi smo deklarativno 'glas iz naroda'; i imamo svoje kanale komunikacije s našim ljudima. Pitali smo ih za koga bismo trebali biti. Preko devedeset posto njih je reklo da ne smijemo praviti koalicije. Bilo bi besmisleno, radi nekih ličnih ambicija, izneveriti te ljude jer bi to bilo jednokratno i značilo bi da smo se prodali", objašnjava Nestorović.

"Biće pokušaja vrbovanja, to je uvek prisutno. Trenutno nemamo razloga podržati bilo koga jer nemamo dovoljno informacija. Situacija oko izbora se komplikuje i postaje geopolitička. Ako Von der Leyen nije čestitala izbore, Rusi su to učinili prvog dana, dok su Amerikanci prvo čestitali, a zatim rekli da treba sve istražiti. To je geopolitika. Nemamo sve informacije za donošenje odluka i ne želimo napraviti pogrešan izbor jer bi nas to uništilo. Govorim o državi i gradu", dodaje Nestorović i ističe da su naišli na otpor svojih birača kada su najavili podršku gradskoj vlasti kroz određene projekte:

"Naši birači to nisu odobrili. Jednostavno smo od početka naglasili da nećemo praviti koalicije, i ljudi su to prihvatili. Sada moramo nastaviti istim putem i slušati ljude koji su glasali za nas. Čak devedeset i četiri posto njih je reklo ne. Ne znam hoće li biti novih izbora u Beogradu, ali nije dobro da mali odlučuju o sudbini velikog grada. Ne želimo odlučivati ko će biti vlast u Beogradu s samo 6 odbornika. Juče smo jasno izjavili da to nećemo raditi."

Dr. Branimir Nestorović naglašava da se stavovi Pokreta značajno mijenjaju u slučaju eventualnih protesta poput Majdana

U situaciji u kojoj prozapadna opozicija pokuša nasilnim putem da promijeni rezultate izbora, naši stavovi će se bitno promijeniti. Bez obzira na nepravilnosti koje mogu postojati, važno je imati konkretna dokazivanja kada se iznose tvrdnje o izbornim nepravilnostima. Iako oni možda neće moći mnogo da postignu, ne isključujemo mogućnost izazivanja nekog cirkusa. U takvoj situaciji, prioriteta je zaštita države, i tu nema dileme. U prvom redu, apelovao bih na svoje pristalice da izađu na ulice", kaže Nestorović i naglašava da nikakvih razgovora sa Vučićem nije bilo:

"Kada je u pitanju odbrana države, nema prostora za dileme. Važno je napomenuti da Vučić i ja čak nismo razgovarali. Sjećamo se događaja od 5. oktobra, koji su nas skupo koštali, kako finansijski, tako i politički, tokom ovih 20 godina. Ono što je sigurno jeste da je SNS pobijedio. Diskusija o procentualnom udijelu glasova je otvorena, a može se raspravljati o tome. Prozapadna opozicija je izgubila izbore, i to ne samo zbog eventualnih nepravilnosti. Možda je SNS nešto nepravedno uzeo, ali su imali dovoljno podrške. Kada izgubiš izbore, nije dovoljno da ih osporavaš tvrdeći da su bili neregularni; možeš se žaliti na neregularnosti, ali ne možeš ih mijenjati. Opozicija nema legitimitet, jer su izgubili. Da su izbori bili izjednačeni, to bi bila druga priča. Zatim su lansirali besmislenu tezu da su Srbi iz Bosne odlučili ishod izbora u Beogradu. Beograd ima dva miliona stanovnika, od kojih je milion glasača. Prisustvo 20 hiljada glasača iz Bosne ne igra nikakvu odlučujuću ulogu. Ovim se samo podstiče neprijateljstvo prema Srbiji, što prozapadna opozicija kontinuirano radi", dodaje.

Branimir ističe da bi, u slučaju ponovljenih izbora, njihov pokret osvojio veći broj glasova

"Sada smo prepoznatljivi i vjerujem da bismo postigli još veći uspijeh ako ostanemo dosljedni istim vrijednostima. Povećala bi se naša vidljivost, a imali bismo više prilika da komuniciramo sa građanima Beograda. Tokom kampanje, nismo imali dovoljno vremena da se posvetimo problemima glavnog grada, budući da smo bili vođeni republičkim inercijama. Prvi korak koji

smo predložili Jerkoviću je rješavanje problema sa parkingom, koji je ozbiljan. Postoje i drugi hitni problemi koji zahtijevaju brzo rješavanje. Naši resursi nisu dovoljni za angažovanje na lokalnom nivou. Nalazimo se u delikatnom položaju, gdje je opstanak podložan bržem propadanju nego stvaranju", kaže Nestorović i dodaje:

"Ulaskom u parlament, dobili bismo određeni budžet. Taj novac bi uložili u infrastrukturu našeg pokreta, fokusirajući se na gradove gdje smo postigli dobre rezultate. Naša infrastruktura, iako mala, biće proširena, uz mogućnost refundacije za kampanje i prikupljanje donacija. Do sada smo odbijali velike donacije, jer smo željeli sačuvati integritet pokreta. Veći dio sredstava prikupili smo od običnih građana, donacija od hiljadu do pet hiljada dinara. Naš cilj je zaštita ovih malih ljudi, koji su često zapostavljeni u geopolitičkim okolnostima. Očekujemo izazove, ali lokalni izbori su nam važniji od centralnih, jer tu dobijamo podršku ljudi. Do sada su centralne vlasti u Beogradu uglavnom radile za sebe.

Ljekari u politici

"Ljekari nisu često ostvarivali značajan uspijeh u politici. Često koriste svoju harizmu, ali kada budu izabrani, retko šta postignu. Izgleda da im nedostaje snalažljivosti u političkim arenama, gdje ozbiljnost igra ključnu ulogu", kaže Nestorović.

Politika poštenja i posvećenosti

"Mi smo dosadno i pošteno radili, bez dugova ili povlastica. Veći dio naše podrške dolazi od običnih ljudi, a trudićemo se da ostanemo dosljedni ovom putu, uprkos očekivanim udarima sa svih strana. Trenutno nas napadaju Đilasovi pristalice, jer smo odbili saradnju s njima, prepoznajući ih kao antisrpsku stranku. Naša namjera nije bila da se igramo politike već smo postavili probni balon vlasti koji nije dobio odgovor od njih. Rekli smo da bi ponudili podršku manjinskoj vladi u Beogradu pod uslovom obustave pregovora o Kosovu sa EU i donošenja zakona o zabrani promocije LGBT-a. Oni nisu reagovali na naš predlog, što znači da nisu spremni za promjene, a mi nismo spremni da mijenjamo svoje vrijednosti zarad ličnih ustupaka. Očekivao sam različite dezinformacije u medijima, ali trenutno nisam siguran u tačnost informacija. Napadi sežu od tvrdnji da smo dobili ministarska mjesta do gradonačelničke pozicije, što je neosnovano. Očekujemo da će ponovljeni izbori smanjiti tenzije. Tek kada budemo dovoljno jaki da sprovodimo svoje ideje, razmotrićemo pregovore", kaže Nestorović. i dodaje da Šapić nije rješenje za Beograd:

"Šapić nije odgovarajuće rješenje na ličnom nivou, jer nije pokazao značajne rezultate. Lično nisam primijetio njegovu ubjedljivost kao gradonačelnika. Za sada nećemo preduzimati nikakve korake. Sjutra ćemo održati konferenciju za štampu u 12 sati i objaviti jednoglasnu odluku da za sada nećemo sarađivati ni sa jednom strankom", kaže prof. Nestorović, koji sa ponosom ističe, da su njihovi glasači u najvećem procentu pripadnice ljepšeg pola: "Preko 60% naših glasača su žene. Srednjovječne žene su najbolji birači u Srbiji. One ozbiljno pristupaju izborima", zaključuje dr. Branimir Nestorović u emisiji 'Uranak'; na televiziji K1.