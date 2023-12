Branimir Nestorović je jednom prilikom govorio o svom životu, kakav je bio kao dijete, a kako sad živi mirnim i običnim životom.

Doktor Branimir Nestorović je prije skoro dvije godine u najintimnijoj ispovjesti za Kurir televiziju, između ostalog govorio o svojoj porodici, ali i o dvjema ženama, koje su obilježile njegov život. On je i pomenuo da ljudi često na ulici hoće da se slikaju sa njim, a njemu je to "Božja kazna". "Jedan mi na ulici kaže: 'Tebe treba uhapsiti', a ja mu kažem 'Dobro'".

On je počeo priču o tome kakav je život i da ljudi mnogo drame. "Nema potrebe da ljudi mnogo drame. Život je lijep. Stvarno je lijep. Uglavnom je lijep. Ima puno problema, i borba je, ali je generalno lijep. Moj šef mi je uvijek govorio: 'U životu sve mogu da ti uzmu, osim dana koji ti je bio divan'. Ljudi treba da se trude da stvaraju neke uspomene, neke lijepe trenutke. I uopšte mi se ne sviđa ovo slikanje telefonom neprekidno, izgubiš taj utisak", počeo je Nestorović, pa opisao kako je izgledao njegov život kada je, kako kaže, postao 'celebrity' (poznata ličnost).

"Ja na pumpi, točim gorivo i kaže pumpadžija: 'A vi samo tako dođete i točite gorivo', a ja mu kažem: 'Pa šta ste očekivali, da imam telohranitelje'. Ja živim jedan potpuno običan život. U smislu tabloida - potpuno neinteresantan. Nemam ni neke klinke, sponzoruše, nit imam neke skupe hobije, nit se bavim nečim zabranjenim... baš ništa. Jedino što volim je muzika. Kod mene uvijek nešto svira", rekao je Nestorović.

Branimir Nestorović je inače iz Obrenovca. Tamo je jedno vrijeme živio, pa se preselio u Beograd, i onda se opet vratio u Obrenovac. Opisao je u intervjuu kako izgleda jedan običan dan za njega. "Moja žena radi, ona čini mi se nikada neće otići u penziju, pošto stalno izmiču ovo za penziju. Ja onda pijem sam kafu, čitam vijesti i igram igrice ujutru. Igram neku igricu sa vozovima, to me odmori, ispraznim glavu. Onda uzmem malo slatkog, onda uzmem jednu rakijicu da me vrati na fabrička podešavanja. Odem onda do prodavnice, odem na pijacu, pa tamo pijem rakijicu. To je posebna atmosfera tu na pijaci. Vratim se kući onda, pa obično nešto pišem i idem da radim. Ja volim mala mjesta, ljudi su prizemniji...", ispričao je Nestorović, i počeo priču o porodici.

"Moj otac je bio iz jednog sela pored Obrenovca. Grabovac se zove. On je bio trgovac, i bio je kafanski tip. Vjerovatno sam na njega povukao, muzika i vino. Imam i brata - on je totalno druga priča i od oca i od mene. Moj brat ode u kafanu da jede, završi jelo i ode kući", rekao je dokror Branimir Nestorović.

"Mi smo bili mnogo vezani za majku. Ustvari, baba je bila ta osoba veoma bitna u našim životima. Baba je bila jedna neviđena osoba. Ona je bila polupismena osoba. Ja mislim, ona je znala da čita i piše, ali praktično ništa nije završila. Možda jedan, dva razreda osnovne škole. Ali, napravila je imperiju. Napravila je imperiju. Moj deda je imao radnju, koju je baba digla na nivo industrije - 40 radnika. Imali su vlačaru, abadžije, one što su pravili narodna odijela. Baba je to sve držala pod kontrolom. Kad je taj moj deda umro onda se baba udala za njegovog šegrta", ispričao je doktor.

On je dodao da je bio kao dječak 'nemoguć' i jako nemiran. "Stalno sam se tukao i bio razbijene glave i drugima sam ja razbijao glave. Bio sam strašno nemirno dijete, stvarno. Dobijao sam batine neviđene i zahvalan sam babi i majci na tome, jer bih sigurno negdje poginuo da me nisu tukle. Ja sam bio šef jedne bande dječaka i postojala je i druga banda dječaka, i mi smo se redovno tukli oko teritorije. Ja sam bio glavni. Nekad ti dobiješ batine, nekad oni dobiju batine. To je bila jedna tragična priča jer se taj glavni druge bande udavio jedno ljeto na Savi, tako da se njihova ta grupa raspala", rekao je Nestorović.

Podsjetimo, dr Branimir Nestorović diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1979. godine. Na istom fakultetu je, kako ističe u biografiji, doktorirao 1985. godine sa temom: 'Polenska alergija u dece'. Za asistenta na Medicinskom fakultetu izabran je 1987, a potom 1991; za docenta 1995; vanrednog profesora 2000. godine, a za redovnog profesora na katedri za pedijatriju 2002. godine.

Sada je privukao pažnju javnosti jer je na izborima osvojio na izborima skoro pet odsto glasova, što bi trebalo da mu obezbijedi čak 13 mandata u skupštini. Za dr Nestorovića je, prema prvim procjenama, glasalo čak oko 180.000 građana, iako je njegova kampanja bila manje primjetna od drugih u opoziciji.

