Muškarac iz Ivanjice je zlostavljao djevojčicu dok joj je držao časove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Protiv F. J. (62) iz Ivanjice podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da je vršio nedozvoljene polne radnje nad djevojčicom (14).

Portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, Vladimir Perišić, rekao je da su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, PU Čačak, PS Ivanjica podnijeli čačanskom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv F. J. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio nedozvoljene polne radnje na štetu maloljetnog lica (14).

"Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, Odjeljenje u Ivanjici preduzeće sve radnje iz svoje nadležnosti u okviru odgovarajućeg postupka propisanog Zakonikom o krivičnom postupku. Imajući u vidu činjenicu da se kao oštećeno pojavljuje maloljetno lice, te samim tim i osjetljivost postupka imamo obavezu zaštite ličnosti, pa druge informacije ne možemo dati", rekao je Vladimir Perišić.

Sa druge strane, sagovornici navode da je osumnjičeni, inače bivši direktor jednog ivanjičkog preduzeća, godinama se**ualno zlostavljao učenicu dok je išla na časove matematike kod njega. "On je i ranije to činio, ali ga neko štiti. Naše pretpostavke su da je vjerovatno interes u pitanju, ili pak, strah", objašnjava sagovornik blizak porodici učenice.

Jedan od komšija kaže da je i on je otac dvoje djece, te da je užasnut činjenicom da bi neko to mogao da uradi i njima. "Zamislite, da ih pošaljem kako bi nešto naučili, a to da im se dogodi. To je jedan džukac koji treba odmah da bude smješten iza rešetaka", dodaje on.

Na pitanje da li je on predavao u školi, sagovornik kaže da nije. "Ima završen fakultet, ali čini mi se da je mašinska struka u pitanju. Nemojte mi vjerovati, nisam siguran. Zato je i davao časove djeci kod nas. Ovo mu nije prvi slučaj zlostavljanja, ali ponavljam, svi ćute", ispričao je komšija i dodao:

"Kada je to bilo ranije, nisam mogao da vjerujem, mislio sam narod svašta priča, međutim, ponovilo se. Ne mogu da ostanem nijem i da zatvaram oči pred ovakvim šljamom, jer ga ne mogu nazvati čovjekom".