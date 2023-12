Jadranka Janković je jedna od brojnih žena u Srbiji koje su se odrekle nasleđa u ime brata.

Zakon o nasleđivanju ne pravi razliku između muškaraca i žena, braće i sestara, ćerki i sinova. Često podrazumjeva da ćerke od pokojnih roditelja često ne naslede ništa, a sinovi sve. Jadranka Janković je jedna od brojnih žena u Srbiji koje su se odrekle nasleđa u ime brata.

"Ako uzmeš nešto, ne računaj da imaš brata", to je negdje rečenica koja je prelila kap u čaši, a koja je jako povrijedila Jadranku koja je odrasla sa pričom da se podrazumjeva da bratu pripada sve, iako je bilo troje djece, dvije sestre i brat. "Nikada nije rečeno da će brat naslijediti sve, ali se to iz svakog postupka vidjelo. Ne želim reći da su roditelji bili loši prema nama, nego prosto nekako muško dijete je nešto posebno. I to nije karakteristično za moju porodicu. To je prosto normalno. Nekako se podrazumjevalo da to muško dijete, ako izrazi želju da dobije harmoniku, da će dobiti. Ako izrazi želju da dobije bicikl, da će dobiti. A ja nisam ni pokazivala da nešto želim. Uvijek je bilo to da brat se nekako namiri, da se njegove želje ispune, pa poslije, ako ostane mjesta i za ćerke, biće i za nas. Ne mislim da kažem ništa loše o roditeljima, nego je to nekako bilo normalno", započela je svoju priču Jadranka.

"Sestra se prva izjasnila i odrekla u korist mame i brata"

Trenutak kada se odriče nasledstva dogodio se 2006. godine, kada je preminuo njihov otac. Uslijedila je ostavinska rasprava. "Ništa se nije pričalo, što je prosto meni je bilo toliko čudno, zašto nešto ne progovorimo o tome? Zašto neko nešto ne kaže? Šta ćemo? Kako ćemo? Ali ja ne pokrećem jer znam šta se očekuje. Nisam željela da budem ja ta koja će to da pokrene i da poremeti taj porodični odnos, koji je u to vreme dobar, za mene dobar. Onda se desila ta ostavinska, nisam znala kako će se sestra izjasniti, kako će se mama izjasniti, ništa. I onda se sestra prva izjasnila i odrekla se u korist mame i brata, i onda sam i ja isto", kaže Jadranka.

Razlog zbog čega je tako postupila je da se ne poremete porodični odnosi. "Nije to meni materijalno na prvom mjestu. Meni je nasledstvo znak da pripadam toj porodici. Znači ja sam ovim odricanjem izgubila taj osjećaj od dostojanstva. I to je ono što je najjači utisak za mene", ispričala je.

Agonija kreće nakon smrti njihove majke

Nakon očeve smrti iz 2006. godine, bila u prilici da popriča sa majkom. Majka joj je rekla da nisu razmišljali o tome da imanje podjele ćerkama, te da je osjetila da se kasnije pokajala, ali da nije htjela da povuče potez. U amanet im je ostavila da se poslije njene smrti sporazumeju, ali to se nije dogodilo.

"Razgovor sa bratom je bio vrlo stresan. Odnosno, prije razgovora sam ja njemu poslala poruku. Znači mama je umrla i u roku deset dana iznenada je umrla i on je u roku deset dana već podnio zahtjev za ostavinsku i od tog trenutka počinje ta moja agonija", kaže Jadranka.

Tada mu je rekla da se ovaj put neće odreći svega. "Jer na prvoj ostavinskoj je mama zadržala nešto. Odrekla se većine u njegovu korist, ali je zadržala jednu staru kuću i nešto što je već bilo njeno. I ja sam ovog puta htjela da dobijem neki dio. I znala sam da će to da dovede do situacije do koje je i dovelo", ispričala je.

Kada je izrazila svoju želju, Jadranku je brat optužio da "otima od njegove djece". Iako ona i sama ima dvojicu sinova. "Kad sam izrazila želju, on nije mogao da shvati šta ja hoću da kažem uopšte. Što mi je kasnije i napisao. Prekinuo je razgovor i sjutradan mi je poslao poruku. Prva poruka koju sam dobila je bila "Jaco, ja ne mogu da verujem šta ti meni kažeš". I onda je nastavio u tom tonu. Ja sam samo napisala da mi je žao što je smrt naše majke pala u drugi plan a nasledstvo izbilo u prvi. Ja se sad ježim. Uveče me je pozvao i bilo je vrlo, vrlo emotivno. On je smatrao da ja time što sam izrazila želju da dobijem dio jedne stare kuće da ja otimam od njegove djece, on ima sina i ćerku. Ja imam dva sina, to se ne računa?", kaže Jadranka.

"Ako uzmeš svoj dio, brata više nemaš"

Na to dobijate odgovor ako uzmeš svoj dio, brata više nemaš. "Rekao mi je "ako uzmeš nešto računaj da više nemaš brata". To je bio za mene kraj, znači ja sam samo rekla zaustavi se. Prekidamo dalje razgovor. Evo računaj da sve ostavljam tebi i da više nemaš sestru", ispričala je Jadranka gostujući na Prva TV. Iz ove priče Jadranka Janković izlazi bez imanja, bez brata, ali sa nadom da pokrenula promjenu: podstakla žensko da se zauzme za sebe i navela muško da razmisli o prednosti koju uživa na osnovu toga što je muškog roda.