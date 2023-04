Porodica veoma imućne starice besna nakon otvaranja testamenta - "Nemamo nikakav dokaz o prevari ili prisili, ali ovo nema smisla!".

Izvor: Shutterstock/De Visu/Prva TV

Slučaj bake koja je sav svoj kapital ostavila vodoinstalateru već danima šokira svetsku javnost. Ona je majstora navela kao jedinog naslednika svoje imovine, iako je imala rodbinu. Neimenovana baka iz Austrije, ostavila je čak 3.000.000 evra čoveku sa kojim je ostvarila kontakt pre par godina.

Kako se navodi, ona je pre smrti navela njegov broj telefona kao kontakt osobe u hitnim slučajevima. Porodica koja je u šoku, ne može ništa da učini povodom poslednje volje, koja će biti ispoštovana. Ne dešava se često da neko celokupnu imovinu ostavi "hausmajstoru", ali se dešava da rodbina ne bude zadovoljna jer ne znaju šta im je činiti.

Advokat Aleksandar Radivojević u emisiji "Jutro" na TV Prva je otkrio da tako nešto može da se dogodi i u našoj zemlji, ali ipak Zapadni zakoni su malo suroviji nego kod nas.

"Ovo je jedan slučaj koji se dešava, kako kod nas, tako i u svetu. Malo postoji razlika između toga, da li postoji taj takozvani nužni deo u zakonu, kao što postoji u zakonu Republike Srbije ili ne. Zapadni zakoni su malo suroviji, zato što na prvo mesto stavljaju vlasništvo, imovinu, slobodu raspolaganja, itd. Tako da, po tim zakonima, nema ograničenja oko toga kome ćete ostaviti svoju imovinu, da li vodoinstalateru, sobarici ili najbližem srodniku", rekao je advokat Aleksandar Radivojević u emisiji "Jutro" na TV Prva i dodao:

"Kod nas je malo različito iz razloga što postoji taj nužni deo, ali samo za naslednike iz prvog naslednog reda i pod određenim uslovima iz drugog naslednog reda, ali se uglavnom primenjuje na prvi nasledni deo. Taj nužni deo predstavlja polovinu onoga što bi naslednik primio da nema zaveštanja, testamenta, ugovora, itd. Dakle, kod nas postoji ograničenje raspolaganja, tako da onaj kome je povređen taj nužni deo, to su deca, prvi nasledni red su deca i njihovi potomci", dodao je.

Aleksandar takođe navodi da deca, sinovi ili ćerke, ukoliko je neko ostavio svu svoju imovinu nekom trećem licu, ko nije srodnik, zaveštanjem, dobročinim pravnim poslom, čak i poklonom u određenim rokovima, mogu tražiti opoziv toga i može tražiti da mu se taj nužni deo isplati.

Izvor: TV Prva/printscreen

"Ono što je relativna novina u zakonu o nasleđivanju, to je da se to u poslednje vreme i u sudovima tretira kao obligaciono pravna priroda, ne kao vlasništvo. Drugim rečima, ako ostavite ceo stan nekome, vaši naslednici iz prvog naslednog reda imaju pravo da postave zahtev za nužni deo, ali se taj nužni deo uglavnom isplaćuje u novcu", rekao je advokat.

Aleksandar kaže da se i kod nas dešavaju takve stvari i da on sam trenutno vodi nekoliko sporova. "Imam nekoliko slučaja koji se tiču raznih zaveštanja, sačinjenih u raznim periodima života ostavioca, pa onda nasledni učesnici poništavaju jedan ili drugi, tvrdeći da je, najčešće, da ostavilac nije bio sposoban za rasuđivanje u momentu kada je ostavljao, odnosno kada je sačinjavao zaveštanje", rekao je advokat.

Svi se pitaju, da ovaj slučaj bake koja je čitav svoj kapital ostavila vodoinstalateru pogledamo iz ugla da je baka građanin Srbije i da je majstor Srbin i da su deca Srbi, znači u našem pravnom sistemu, da li bi vodoinstalater imao neke koristi?

"Ako ima naslednike iz prvog naslednog reda, oni imaju pravo da istaknu svoje pravo na nužni deo. Taj nužni deo je polovina od onoga, recimo ako baka ima 4 dece, svako od njih ima pravo na polovinu odnosno na osminu tog udela. Ne mora svako od njih da istakne svoje potraživanje za nužni deo, ali svako ko istakne on će dobiti. Ono što će dobiti, ili što bi dobio u parničnom postupku, to je novčani ekvivalent, novčana protivvrednost recimo te jedne osmine vrednosti stana. Stan ostaje onome kome je prepisan, dakle vodoinstalateru, ali je on u obavezi da podmiri naslednike iz prvog naslednog reda u njihovom nužnom naslednom delu", završio je advokat.

Podsetimo, sve je počelo nakon što je baki 2018. godine nakon 50 godina braka preminuo suprug, a ona je ostala sama u velikoj kući. Budući da nisu imali dece, više nije imala nikog da vodi brigu o finansijima, kao i vođenju domaćinstva. Vodoinstalera je upoznala 2019. godine, od kada je redovno počeo da dolazi i da obavlja potrebne poslove oko kuće u mestu Klosterneuburgu. Kako se navodi, od tada su izgradili dobar odnos.

Nakon dve godine, 2021. svu svoju imovinu prepisala je na njega ugovorom o daru, a svu svoju preostalu imovinu, kao jedinom nasledniku, prepisala mu je u testamentu, što se nakon njene smrti i aktiviralo. Porodica je u šoku, ali sudeći po svemu, moraće ipak da se pomiri sa činjenicom, da neće moći da obori bakinu poslednju volju.