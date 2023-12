Sinoć je došlo do tuče navijača Crvene zvezde i Mančester sitija ispred "Queens pab-a", u Ulici Braće Jugovića.

Fudbaleri Crvene zvezde oprostiće se večeras od ovosezonskog učešća u Ligi šampiona utakmicom protiv evropskog šampiona, ekipe Mančester sitija. Susret ovih timova počinje u 18 sati i 45 minuta, a veče prije utakmice u centru Beograda zabilježene su jezive scene. Sinoć je u Ulici Braće Jugovića, ispred "Queens pab-a", došlo do žestoke masovne tuče navijača Mančester sitija i Crvene zvijezde.

Kako nezvanično saznajemo, engleski navijači su se nalazili unutar kafića kada se ispred lokala pojavilo 30-ak pristalica Crvene zvezde sa motkama, pozivajući ih napolje na obračun. Samo nekoliko trenutaka kasnije je i došlo je do žestokog okršaja, a, navodno, kako su nam nezvanično rekli iz "Queens pab-a", u tuči su povrijeđene tri osobe i jedna od te tri povrijeđene osobe je čak odbijala pomoć, ali su ih ipak sve prevezli u Urgentni centar.

Kako dalje navodi izvor za MONDO, unutar paba je bilo i djece koja su se preplašila kad je počeo sukob ispred kafića. Jedan navijač Mančester sitija je razbio unutrašnje staklo kriglom koju je bacio. MUP se za sada nije oglašavao povodom ovog incidenta. Pogledajte sukob navijača u nastavku:

"Bio sam tu, 'Queens pab', lokal je bio pun Engleza iz Mančestera koji sjutra idu na utakmicu. Izbila tuča od jednom samo...", naveo je jedan očevidac na instagram stranici "moj_beo_grad".

Inače, što se same utakmice tiče i učešća šampiona Srbije u Ligi šampiona i grupe G, sve je jasno! Siti je prvi, Lajpcig drugi, Jang Bojs treći, a Zvezda četvrta, pa će crveno-bijeli moći da odigraju utakmicu bez pritiska. Na ruku im ide to što mnoge zvijezde sitija, među kojima su Kevin de Brujne, Žeremi Doku i Erling Haland, neće doputovati u Beograd zbog povreda, ali i to što bi strateg gostiju Pep Gvardiola mogao da "promiješa" karte i najbolje igrače odmori za gust raspored u Premijer ligi koji ga očekuje.