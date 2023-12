Mladić A.T. kojeg je, kako se sumnja, majka zapalila u kući u Srpskoj Crnji, se nalazi u teškom stanju, a njegov otac R.T. je ispričao da mu nije jasno kako je majka da uradi ovako nešto. Ona je danas uhapšena po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi.

Izvor: Kurir/S.U./Društvene Mreže

U Srpskoj Crnji je u petak kako se sumnja, majka polila benzinom svog sina i zapalila ga. Mladić A.T. je zadobio teške tjelesne povrede u vidu opekotina i prebačen je prvo u zrenjaninsku bolnicu a zatim u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu gdje mu se ljekari bore za život, a otac dječaka, R.T, kaže da mu nije jasno kako je to mogla da uradi njegova bivša supruga S.M. (1979) koja je, kako MONDO saznaje, uhapšena po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi zbog postojanja osnova sumnje da je izvrpila krivično djelo nasilje u porodici.

"On mi je najstariji sin. Velika mi je rana i teško mi je da ovo pričam. Zadobio je opekotine, preko 50%, vjerovatno će izgubiti vid i kosa mu je skroz izgorela. Koja majka može da uradi ovo svom djetetu? Ostavila me, otišla je kod drugog čovjeka. On je bio ljut zbog toga i razumijem ga, umio je da je uvrijedi, ali nema te stvari koju je mogao da joj kaže, a da ga ona zbog toga zapali. Mi smo skromna porodica, išao sam i u Centar za socijalni rad da molim za pomoć, ali oni su me otjerali. Htjeli su da mi djecu oduzmu, već sam star i moj radni vijek je prošao. Ovo je prevelika tuga, više ne znam šta ću sa sebe. Koliko sam čuo, jedan komšija je bio u kući kad su ga zapalili, kako mu nije pomogao, zašto ga je pustio da gori, kažu da je pio pivo i gledao samo šta se događa", kaže otac mladića.

Žena S.M. (1979) se sumnjiči da je, sinoć oko 19 časova, u porodičnoj kući u Srpskoj Crnji, posle svađe, polila svog dvadesetšestogodišnjeg sina zapaljivom tečnošću nakon čega se, iz za sada neutvrđenih razloga, odjeća na mladiću zapalila. Kod mladića su konstatovane teške tjelesne povrede u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice, nakon čega je prebačen u Kliniku za plastičnu hirurgiju u Novom Sadu. S. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.