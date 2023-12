A.T. (26) iz Srpske Crnje, zadobio je teške tjelesne teške povrede u vidu opekotina u trošnjoj kući u centru ovog pograničnog banatskog sela.

Izvor: KURIR/S.U.

Još uvijek nije potpuno jasno kako je mladić povrijeđen. Navodno ga je benzinom polila i zapalila njegova majka S. M. (44) iz Srpske Crnje. Nemio događaja kakav se u Srskoj Crnji ne pamti, dogodio se prethodne večeri u kući Lj.Š. (58) sa kojim je S.M. u emotivnoj vezi.

Kako saznajemo, lokalnu policiju pozvao je vlasnik kuće Lj. Š. U vreme naše posjete ovom selu, nedaleko od kuće nalazilo se policijsko vozilo. Da se nešto u kući dogodilo, jasno je pokazivala policijska traka na kapiji.

Otac povrijeđenog mladića R.T. nije bio u stanju da govori. Pronašli smo ga u drugom dijelu sela. Samo je ponavljao “nije dobro, nije dobro”. Ispred njegove kuće pojavio se Igor B. iz Srpske Crnje, brat od tetke A.T.

Izvor: Kurir/S.U

Za Kurir je iznio saznanja o incidentu koji je vijest broj jedan u selu:

- Koliko je meni poznato, on je bio kod majke i očuha. Bili su mrtvi pijani. U selu prethodne noći nije bilo struje. Polili su ga benzinom, upalili i pustili ga gori. Brat od tetke je sanitetom iz Srpske Crnje prebačen u zrenjaninsku bolnicu, a odatle u novosadski Klinički centar Vojvodine - kaže Igor.

U Srpskoj Crnji o S.M. niko nema lijepo mišljenje. Ima osmoro djece, a trenutno je na izdržavanju kazne kućnog zatvora zbog krivičnog djela nanošenje teških povreda:

- S.M. je alkoholičarka i nasilna kad popije. Iako je u braku sa R.T. često je dolazila kod Lj.Š. U trošnoj kući on je sam živio. Do prije petnaestak godina, Lj. Š. Je živio u Americi, ali je odatle deportovan u Srbiju. Dobar je varilac, ali nije zaposlen. Žalosno što se zapustio i odao alkoholu. Ne možemo da vjerujemo da se u našem selu ovako nešto dogodilo. A.T. je najstariji sin S.M. Samo da preživi - ispričali su nam mještani Srpske Crnje.

Istraga je u toku.