Jelenu je majka htjela da baci u reku, otac je tukao, a u tinejdžerskim danima je bila silovana - ovo je njena potresna ispovest o kojoj je govorila na TV Prva.

Izvor: YouTube/TV Prva/screenshot

Dobijala je batine i prije nego što se rodila, dok je još bila u majčinom stomaku. Doživjela je do dvadesete ili tridesete godine više nego u deset života, a kako je preživjela i kako joj je u tome pomogla vjera, pričala je za TV Prva Jelena Čačić, majka četiri ćerke i sada već baka.

"Moji roditelji kad su se uzeli, pretpostavljam da nisu znali šta su tad željeli u životu, kao možda ni ja kad sam se udavala, tako da nekako je to teklo kako ne treba. Nisu se baš slagali i onda već u trudnoći, otac ja mislim da je pio, tukao majku, ona je otišla i rodila me kod svoje majke. Negde kad sam imala 11 mjeseci, majka me ponijela da me baci u Drinu - tako mi je komšija ispričao. Pretpostavljam da je imala neki nervni slom, niko to ne bi tek tako uradio. On joj je tada rekao da to ne radi i da je bolje da me odnesu ocu da me spasu. Tako da su me odnijeli i tu sam ostala...", počela je svoju priču Jelena.

"Otac se nije obradovao jer je tvrdio da nisam njegova, ipak se dokazalo kasnije da jesam. Do druge godine, dok se otac nije oženio, ja sam sve komšinice zvala 'mama'. One su sve u to vreme imale malu djecu, pa su pomagale i sa kremama, pelenama, da me presvlače...".

Objasnila je kako pamti svoje detinjstvo i mladost. "Bilo je svačega, otac se oženio, doveo maćehu, zvala se Jovanka. On je sve više pio. Negdje kad sam imala 2,5 godine i dalje se sjećam da se igrao sa mnom i verovala sam da me voli. Kad je krenuo sve više da pije, postajao je sve više agresivan. Tukao je moju maćehu, to je bilo strašno. I mene... Nije da nisam imala kome da se poverim, nego nisam smjela. Uvek sam bila kriva, i tako sam navikla. Ja sam bila i silovana u tinejdžerskom periodu i ćutala sam najmanje 15 godina o tome", rekla je Jelena i navela da nije smjela da priča o tome jer se plašila da će je osuditi.

"Imala sam strah od oca, mislim da sam i bila silovana zbog toga. Nisam imala poverenja u oca i mislila sam da će mi biti gore ako mu kažem, nego ako nikome ne kažem. Da će osuditi mene, a ne silovatelja. Dugo godina sam se stidjela toga... Nekako je moj život išao. Birala sam muškarce koji će me izgleda još više kazniti", ispričala je Jelena.

Jelena sada živi normalan život i ima četiri ćerke, ali je ispričala za situaciju koja joj se dogodila u porodilištu kada se rodila ćerka Milica i opisala je da joj se tada potpuno promijenio život. "Kada se rodila Milica koja ima Daunov sindrom, u porodilištu su mi rekli: 'Tvoje dijete čudno izgleda'. Ja sam se prepala živa, nisam znala šta znači to čudno. Da li ima dvije noge, dvije ruke.. i kada sam je vidjela, nisam je ni dobro vidjela jer sam se rasplakala pošto sam se živa isprepadala. Neki treći dan kada sam bila u bolnici, kada sam je vidjela rekla sam: 'Pa mi ćemo zajedno osvojiti svijet'. Shvatila sam, ovo mi je sve Bog dao. Bog je sigurno imao razlog zašto je meni baš dao Milicu, tako da napravile smo čuda do sad. Od kad imam nju ne postoje više nacije i vjere. Nestale su granice. Milica je sve granice srušila. Nosila sam tjeskobu od kad se rodila kako će je drugi gledati. Imala sam tjeskobu u grudima, bol. Povezla sam je jedan dan u vrtić, i imala sam potrebu da skrenem i da se tad pomolim Bogu. I od tad je ušao mir u moje srce", rekla je Jelena i dodala da svoje roditelje nikada nije krivila i da im je uvijek sam opraštala. "Bili su izgubljeni, mislim da niko nije izgubljen iz čista mira", dodala je.