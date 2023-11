Pratili je skandali, a objava nosi poruku!

Blogerka Vasilisa Nurković supruga pokojnog Zijada Nurkovića, pripadnika škaljarskog klana i kuma pokojnog Alana Kožara koji je ubijen u aprilu 2019. u španskoj Malagi, opet se oglasila na društvenoj mreži gdje je opisala kako je navodno nakon ubistva supruga pravi ratnik.

Zijad Nurković je ubijen, podsjetimo, 19. aprila 2019. kada je nepoznati egzekutor prišao automobilu u kom je on bio za volanom, i ispalio je kišu metaka u njega, dok je na suvozačevom mjestu bila upravo Vasilisa i to u poodmakloj trudnoći. Tom prilikom nije povrijeđena kao ni njihovo dijete koje je bilo na zadnjem sedištu automobila. Napadač do danas nije pronađen, kao ni nalogodavac ove likvidacije, ali je gotovo sigurno da je on još jedna žrtva rata kotorskih klanova koji traje od decembra 2014. godine zbog nestanka vrijednog tovara kokaina u Valensiji u Španiji.

Atraktivna Vasilisa, inače, blogerka koja ima preko 80.000 pratilaca, svakodnevno obavještava korisnike Instagrama o svakom svom koraku. A sada je objavila i video našeg glumca Andrije Miloševića koji je u našoj emisiji Sceniranje na Kurir TV gostovao i pričao o svom životu, izgleda da se Vasilisa sada poistovjetila i pronašla u njegovim riječima pa je podijelila njegov snimak.

,,Život bez borbe je ništa! Jednostavno to moramo da prođemo dok se ne završi, tako da... Mislim da u životu moraš pomalo biti ratnik da bi stvarno uspio da ga živiš", okačila je ovaj video snimak u kome glumac Andrija Milošević pričao u emisiji Sceniranje na Kurir TV.

Vasilisa je ako je sudeći po fotografijama koje objavljuje sada u novoj emotivnoj vezi, a nerijetko se sjeti i likvidiranog supruga koga takođe objavljuje. Pa da podsjetimo, istraga o ovom ubistvu i dalje tapka u mjestu, jer se od tada zvanično ništa ne zna.

,,Zijad Nurković je poslednje dana svog života proveo u Španiji, ali se sumnja da su napadači znali gdje se on nalazi i da su isplanirali njegovu likvidaciju. Nurković je nakon što je pogođen sa nekoliko hitaca u glavu i tijelo završio u španskoj bolnici, ali i pored napora ljekara on je podlegao povredama", podsjeća izvor.