Ubistvo oca Ilije Kovačevića, Zorana Kovačevića Koče ispred kuće 1998. do danas nije riješeno.

Pokojni žestoki momak devedesetih Zoran Kovačević Koča je otac Ilije Kovačevića koji se dovodi u vezu sa zloglasnim klanom Velljka Belivuka. Danas je govorio na suđenju u svojstvu svjedoka, a kako se sumnja on je imao veze sa "Skaj" aplikacijom i telefonima. Kovačević je bio boksera Partizana i vlasnik lanca kockarnica koji je ubijen u sačekuši 1998. u beogradskom naselju Braće Jerković. Koča je važio za žestokog momka, a u vreme likvidacije njegov sin Ilija imao je tri godine.

Zoran Kovačević devedesetih je ostao upamćen i po sukobu koji je imao s Aleksandrom Kneževićem Kneletom u jednom kafiću na Voždovcu, kada mu je Knele pucao u noge, ali je Koča, iako ranjen, uspio da ga udari pesnicom. Za Kovačevića se pisalo da je navodno bio umešan u ubistvo Mićka Talijana u Budvi, jer je u njegovom stanu u Beogradu pronađen Mićkov pištolj. Tada su uhapšena braća Jugoslav i Petar Pajić koji su priznali da su likvidirali Talijana u septembru 1991, a zatim su oslobođeni kada su povukli priznanje. Slučaj je ostao neriješen, a nikada nisu dokazani navodi da je Kovačević bio povezan sa likvidacijom.

Nerasvijetljen zločin

Ubistvo oca Ilije Kovačevića, Zorana Kovačevića Koče ispred kuće 1998. do danas nije riješeno. Kako su mediji tada pisali, dvojica napadača prišla su mu dok je pokušavao da startuje automobil i u njega ispalila više metaka iz automatske puške. Kovačević je navodno pokušao da se spasi bacajući se na suvozačevo mjesto, ali su napadači obišli Kočin BMW 318 i nastavili da pucaju sve dok se nisu uvjerili da je mrtav. "U beogradskom podzemlju ovo ubistvo je okarakterisano kao nastavak obračuna vezanih za kocku, a spekulisalo se da Kovačevic nije slučajno ubijen pred Svjetsko prvenstvo u fudbalu u Francuskoj, jer se očekivalo da bi preko lanca kladionica čiji je vlasnik zaradio milione", tvrdili su mediji.

Ceca Kitić: Koča je moja prava ljubav i bolna tačka

Ilija Kovačević je sin Zorana Kovačevića Koče iz prvog braka u kom je dobio još dvoje dece. Četvrto dijete dobio je u vanbračnoj zajednici sa čuvenom rukometašicom Svetlanom Cecom Kitić, a njihova ćerkica imala je samo 15 dana kada je ubijen ispred kuće. "Koča će mi vječno ostati prava ljubav i bolna tačka. Ta ljubav će mi vječno ostati, njega sam najviše voljela. To je bilo nešto nestvarno, ja sam se štipala jer nisam mogla da verujem da je to moguće. Nisam mogla da verujem da neko može imati toliko ljubavi. Mislim da me ni jedan partner nije volio kao Koča. Volio me je takvu kakva jesam", govorila je Ceca o Koči u emisiji "Sceniranje" na Kurir TV.