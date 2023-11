Pedofil Ivica Mišković koji je nakon izricanja presude pobjegao iz suda u Banjaluci, lociran je u Hrvatskoj, ali tamo živi kao slobodan čovjek.

Izvor: Facebook/printscreen/Atv Banja Luka/STOP PEDOFILIJI

Osuđeni pedofil Ivica Mišković napao je policajku, skočio kroz prozor i pobjegao iz suda u Banjaluci pre 15 dana dok mu je izricana presuda. On je nakon bjekstva lociran u Hrvatskoj, a tamo je upao u redakciju hrvatske televizije i portala "Provereno" – jer je, kako tvrdi, hteo da ispriča svoju stranu priče.

Riječ je o bjeguncu koji je bježao ukupno tri puta. A džokera zvanog "dvojno državljanstvo" iskoristio je dva puta. Hrvatska policija tvrdi da dok ne dobije nalog za ekstradiciju, nema osnova da ga zadrži. I dok osuđenik živi slobodno u Hrvatskoj, čeka se potez institucija BiH.

''Prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, hrvatski državljanin ne može biti izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji, donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Evropske unije'', rekli su iz zagrebačke policije.

Za koje djelo je osuđen?

Posle godinu i po dana pritvora, 65-godišnji osuđeni pedofil, sa plastičnim kukom i koljenom, iskočio je kroz prozor suda i pobjegao. Željko Dragojević, direktor Sudske policije Republike Srpske, kaže da su utvrdili da su za to odgovorna "dva službenika Sudske policije".

On je prije 15 dana pobjegao iz Osnovnog suda u Banjaluci. Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova RS, kaže da se za njim traga od tog trenutka. Osuđen je za krivično djelo zlostavljanje deteta mlađeg od 15 godina, i to u četiri navrata, a za svaki čin je dobijao godinu i dva mjeseca. Ukupno četiri godine zatvora. Zlostavljao je unuku svoje partnerke, tada staru osam godina. Nakon 15 dana potrage, konačno je lociran, u Hrvatskoj, u Zagrebu. Ali on još uvek nije uhapšen, on je slobodan čovek.

Njegovo bjekstvo iz suda snimile su nadzorne kamere. U 20-godišnjoj istoriji pravosudne policije nije bilo sličnog incidenta, rekao je direktor policije Dragojević. Na svakom ročištu dovođen je i sa lisicama na rukama i nogama odvođen u sudnicu na drugom spratu. Na dan izricanja presude od četiri godine zatvora i produženja pritvora do pravosnažnosti presude, ostavljen je sam u prizemlju u prostoriji za pritvor. Policajka sa ulaza pokušala je da ga sprijječi u bjekstvu, ali ju je udario i pobjegao kroz prozor.

Dragojević je potvrdio da Miškoviću tog dana nisu stavljene lisice na ruke. "Moramo iskreno da govorimo, zadatak koji su radili naši sudski policajci je zaista bio neprofesionalan i, kažem, nesavjesan rad u službi. I zato smo te policajce privremeno uklonili", rekao je on.