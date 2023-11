Muškarac M. L. (68) iz okoline Inđije je učki pretučen, a 20 dana kasnije u preminuo u bolnici.

Izvor: privatna arhiva

Muškarac M. L. (68) iz okoline Inđije koji je mučki pretučen, a od zadobijenih povreda je preminuo, sahranjen je na Lučindan, a njegova ćerka kaže da je njen otac žrtva problematične porodice.

Napad se dogodio početkom oktobra, a nesrećni čovjek je usljed zadobijenih povreda preminuo 20 dana kasnije. Inače, osumnjičeni G. J. (43), i njegova dva sina D. J. (26) i S. J. (18), uhapšeni su i terete se za krivično djelo nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom.

"Mog nedužnog oca su mučki ubili! Otac i dva sina, koji su veliki problem u cijelom selu i svi znaju kakvi su to ljudi. Pa, oni su "teški problem" i svi ih se u kraju plaše. To su ljudi koji imaju pse koje spremaju za borbe. Svi u ulici ih se plaše, jer ih puštaju bez povoca da rade šta hoće, pa mala djeca ne smiju sama ni da prolaze svojom ulicom. Oni su hodajući problem mjesta i to svi znaju", kaže potresnim glasom ćerka.

Kako je dalje objasnila neutešna ćerka, do tuče je došlo nakon što je njen otac kobnog dana prolazio pored objekta u centru sela iz kog su izašli osumnjičeni. "Moj otac je tu stajao, šetao je prethodno, kada su ga otac i dva nasilna sina napali. Uhapšeni D. J. stariji sin onog čovjeka, ga je i ranije napadao i tukao, ali tada ga je spasio naš kum. I tada je slučaj prijavljen nadležnima", kaže ćerka i dodaje da ovaj drugi napad, nažalost, njen tata nije preživjeo.

"On je nakon prebijanja bio smješten u bolnicu, prebačen je u Beograd. Obdukcija je pokazala da mu je tokom tuče slomljen vrat, ali i da ima nekoliko povreda na glavi. Ne znamo da li su ga tukli samo rukama, ili su imali i neki drugi predmet", očajna je ćerka.

Kako je dalje navela sagovornica, njen otac je sahranjen 30. oktobra. "Sahranili smo ga na Lučindan, 30. oktobra. Jako nam je teško povodom cjelokupne situacije. Svi su ga poznavali kao divnog čovjeka, koji nikome nije naudio, to je čovjek koji nikad nije pravio probleme. Živjeo je sam, ranije je radio, ali nakon što je pao sa krova i slomio ruku prestao je da radi posao keramičara i mi smo mu svi kao porodica voljno pomagali", ispričala je.

Prema ćerkinim tvrdnjama, njima nije poznat konkretan motiv za ovaj napad. "Ranije ga je dirao i napao taj mladić, ali ni tada nismo znali koji je bio problem. Ali, vjerujte, ta porodica je ozbiljan problem u cijelom mjestu i svi ih se plaše", rekla je ona.

Žena koja se predstavila kao član porodice osumnjičenih za ovo krivično djelo, javila se juče redakciji Kurira i navela "da nije tačno da se desila tuča kobnog dana. "Taj M. je sam pao niz stepenice i tako je zadobio povrede. Niko ga od naših nije tukao", rekla je ženska osoba i dodala: "Cijelu ovu priču namješta njegova ćerka i zato su oni u pritvoru sada, zbog nečeg što nisu uradili".

Podsjetimo, policija je saopštila da je troje osumnjičenih uhapšeno i da im je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.