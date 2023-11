Zet pokojnog biznismena Dragoslava Kosmajca, Đorđe Zafirović, sa 16 godina, ubio je mladića, a robijao je samo nekoliko mjeseci.

Vladimir Stanković iz Niša, ubijen je 1998. godine na dan proslave svog 19. rođendana, a za njegovo ubistvo je nekoliko mjeseci robijao tada šesnaestogodišnji Đorđe Zafirović, poznat kao Zafir, kasnije zet pokojnog biznismena Dragoslava Kosmajca.

"Naš Vlada, koji se nikad nije posvađao ni sa kim, masakriran je sa 16 uboda, a njegov ubica je nekoliko mjeseci bio u popravnom domu u Kruševcu, pa postao kriminalac i slobodno se šetao Beogradom dok ga nije stigla kazna", rekao je blizak prijatelj Vladimira Stankovića.

Porodica Dragoslava Kosmajca se, podsjetimo, u poslednje vrijeme našla u žiži javnosti zbog serije bombaških napada na njihovu imovinu, a poslednja eksplozivna naprava bačena je na kuću njegove ćerke Milice, koja je bila udata upravo za Zafirovića.

"Pisanje medija o Zafiroviću proteklih dana podsjetilo nas je na te bolne dane kad smo ostali bez Vlade", kaže prijatelj pokojnog Stankovića.

Vladimir je bio prva Zafirovićeva žrtva, a kako kaže sagovornik, vjeruje se da je izboden nasmrt jer ga nije pozvao na rođendan. Stanković je ubijen u Nišu 28. marta 1998, a samo pet dana ranije napunio je 19 godina.

"On je uvijek ranije pravio slavlje za rođendan, ali ovaj put nije to želio. Proslavio je 18. rođendan sa mnogo prijatelja, svi su ga voljeli, ali za devetnaesti nije htio slavlje, htio je da ode s petoricom najboljih drugova, i otišli su da popiju piće. Tada je došao Zafirović sa još trojicom i rekao mu: "Ajde izađi, Vlajče, da te pitam nešto." Kad je Vladimir izašao, on je krenuo manijakalno da ga ubada, ne znam više ni koliko je uboda imao po tijelu, oko 16", kaže prijatelj stradalog mladića.

Kako je objasnio, Zafir je išao po kraju u kom su živjeli u Nišu i na sav glas govorio da hoće da ubije jednog Vladu:

Vlada je kasnije izboden nasmrt, a samo 10 dana prije nego što ga je ubio Vladimir je Zafiroviću spasao život. Vlasnik jedne kafane je pretio Zafiroviću, htio je da ga baci sa visine jer je pravio probleme, ali Vlada je to spriječio rekavši čovjeku da je Zafirović još dijete i da ga ne dira, a on je uradio ono najgore i tako mu se odužio što ga je spasao.

Život s bolom

Prijatelj pokojnog Stankovića za Kurir kaže da je Zafirović danima prije ubistva zvao Vladimira na kuću i predstavljao se kao Zoran, traživši da mu vrati patike.

"Vladini ukućani su pričali da ih je zvao taj Zoran i da je rekao da Vladimir treba da mu vrati patike. Zafirović jeste iz imućne porodice, ali Vladinoj porodici, koju poznajem od detinjstva, ništa nije falilo. Razlog ubistva je bilo samo dokazivanje", kaže sagovornik i dodaje:

"Vladimir je bio četvrti razred srednje škole i nikad nikoga nije povrijedio, a njegov ubica se godinama šetao slobodno po Nišu, Beogradu, Južnoj Americi... Kad su ga ubili, nismo osjetili nikakvo olakšanje. Njegov ubica je mrtav, a mi dalje čekamo da se Vlada pojavi", kaže prijatelj.

On kaže da su porodici ubijenog mladića javljali najgore stvari o ubici:

"Govorili su im da se slobodno šeta, druži, a svi su znali kakvim se poslovima bavi, upucavao je i bio upucavan. Javili su im za jedno silovanje u Crnoj Gori i za ubistvo čovjeka za koga su govorili da je pripadnik zemunskog klana. Svi se s bolom nosimo već 25 godina i tako će biti dok smo živi".

Đorđe Zafirović je ubijen u Futogu, kad su nepoznati napadači ispalili hice u njega dok je sjedio u automobilu "golf 6". Likvidiran je dok se parkirao. Dvojica nepoznatih napadača su mu ispalila rafal u glavu i pobjegla. Sve je ukazivalo da se radi o dobro isplaniranom mafijaškom ubistvu jer je Zafir, između ostalog, nosio pancir, te su ga ubice s razlogom gađale u glavu.

Bračni par planirao da ubije djecu biznismena

Pa da podsjetimo, od 7. novembra porodica pokojnog biznismena Dragoslava Kosmajca opet se našla u žiži javnosti, kada je osumnjičeni bračni par Dušan Krstić, zvani Duca sa Olimpa (57) i njegova supruga Džesika R. T. (39) inače, državljanka Australije bacili nekoliko bombi u dvorište porodične kuće u kojoj živi Lazar Kosmajac.

"Kako je navelo više javno tužilaštvo u Beogradu osumnjičenima je ovo bio prvi napdad jer je drugi uslijedio osam dana kasnije, tačnije 15. novembra kada su bacili bombu koja na svu sreću nije eksplodirala u dvorište kuće Milice Kosmajac, ćerke pokojnog biznismena i bivše supruge ubiejnog Zafirovića", podsjeća dobro obavešten izvor i dodaje:

Bračni par iz okoline Ljiga tereti se da je planirao i organizovao ubistva Kosmajčeve djece iz bezobzirne osvete kojima su prethodno bacili bombe

Prilikom pretresa porodične kuće osumnjičenih i kola policija je pronašla nacrtane rute i mape kretanja dve ćerke i sina pokojnog biznismena. Osumnjičeni Krstić se na saslušanju branio ćutanjem, dok je njegova supruga iznijela odbranu.

