Ž. M. iz Kruševca uhapšen je zbog pokušaja ubistva u ovom gradu.

Ž. M. (25) iz Kruševca, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je, noćas, nakon kraće rasprave, ubo nožem u stomak četrdesetdvogodišnjeg vlasnika ugostiteljskog objekta, nanijevši mu tjelesne povrede. Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu.