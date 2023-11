Komšinica Zorana R. (54) koji je počinio ubistvo i samoubistvo u selu Milutinovac, je otkrila šokantne detalje tragedije koja je uzdrmala region.

Izvor: Društvene mreže/pritnscreen

Mještani sela Milutovac kod Kruševca su u šoku zbog šokantnog slučaja ubistva i samoubistva. Zoran R. (54) je ranio ljubavnicu I.K. (44), ubio suprugu V.R, a na kraju je izvršio samoubistvo.

Mještani sela Milutovac kažu da je Zoran bio jako bogat čovjek. Bavio se poljoprivredom i radio je u fabrici kablova u Kruševcu, a jedna komšinica je otkrila nove šokantne detalje.

"Otac njegov to nikako nije trpio. Dao mu dio imanja, ali Zoran pusti sve to raskućio. Neće čovjek da radi, a sve mu dato na tacni. Poslao je da radi na Goč, bila je čistačica tamo, a on sa ljubavnicom čak jedan dan otišao kod ćerke da je obiđu. Ćerka nije htjela ni da čuje. Kad ih je vidjela na pragu, istjerala ih napolje i rekla mu 'nisi mi više otac'. On je htio ljubavnicu da dovede kod oca, ali je on to zabranio rekavši da može samo suprugu da vrati", kaže ona za "Republiku".

Supruga se vremenom vratila, ali nije imala gdje da živi. Zoran joj nije dozvolio da uđe u njihov stan u Kruševcu.

"I šta će, nije mogla ni kod oca da se vrati, pa iznajmljivala stan, plaćao joj otac mjesečno, da bi njoj ostalo nešto od one crkavice od plate, što je radila za minimalac", zaključuje komšinica.