U policijskoj akciji u Somboru uhapšeno 18 lica koja će biti procesuirana i koja su jedni od organizatora organizovane kriminalne grupe koja se bavila prebacivanjem migranata prema Mađarskoj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić obišao je u subotu uveče Sombor i poručio da se akcija MUP-a Republike Srbije u vezi sa suzbijanjem iregularnih migracija nastavlja sve dok posljednji krijumčar ne bude uhapšen.

"Jutros u 3.30 časova, jedinice Žandarmerije, JZO, SAJ i Policijske uprave u Somboru imale su opsežnu akciju u kojoj su, u poslepodnevnim satima, dislocirale 1.102 migranta. Od večeras u Somboru više neće biti migranata, makar ne u takvom broju, i u narednom periodu gledaćemo da sve one koje zateknemo na opštini Sombor istog trenutka dislociramo. Građani Sombora moraju da znaju da je uz pomoć određenih lokalnih struktura odavde bila polazna tačka ka Subotici, Horgošu i ostalim mjestima gdje su ih čekali krijumčari“, naglasio je ministar Gašić.

Dodao je i da je u akciji uhapšeno 18 lica koja će biti procesuirana i koja su jedni od organizatora organizovane kriminalne grupe koja se bavila prebacivanjem migranata prema Mađarskoj.

"Akcija MUP-a Republike Srbije se nastavlja i nećemo stati dok zadnji krijumčar sa naše teritorije, ma gdje to bilo, širom Srbije, ne bude uhapšen. U narednim danima MUP će nastaviti rad po svim hostelima, sobama na dan koje se izdaju, i taksistima koji su do danas bili logistika svima njima u dovoženju hrane, prevoženju do Subotice, ili nekih drugih destinacija i sa njima ćemo i u narednom periodu imati ozbiljan rad“, poručio je ministar.

Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković zahvalio se ministru Gašiću, MUP-u, kao i načelniku Policijske uprave u Somboru na opsežnoj akciji i istakao da je glavni cilj da stanovnici mogu bezbjedno da šetaju i da će i u narednom periodu učiniti sve kako bi migranata bilo što manje.