Najstarija ćerka Milica je ćerka Dragoslava Kosmajca.

Izvor: KURIR/M.M./ Dado Đilas

Kako je ranije MONDO pisao, u Ulici Milana Rakića na Zvezdari bačena je eksplozivna naprava u dvorište, a meta napada bila kuća pokojnog biznismena Dragoslava Kosmajca, ali prema riječima komšija, u njoj već neko vrijeme živi njegova najstarija ćerka Milica, koja je ranije bila udata za Đorđa Zafirovića, zvanog Zafir.

Zafirović je, podsjetimo, ubijen 2018. godine u Novom Sadu, dok je isparkiravao svoj automobil. Prema nezvaničnim informacijama, ubice su u njega ispalile pet hitaca i to u glavu, jer je imao pancir na sebi. Iste noći, pronađen je zapaljen BMW za koji se vjeruje da su ga koristile ubice. Inače, bivši zet Dragoslava Kosmajca imao je debeo dosije, a prvo ubistvo počinio je sa 16 godina.

"Neeksplodiranu bombu u dvorištu pronašla je Milica Kosmajac oko 11 sati i odmah obavijestila policiju. Kontradiverzione ekipe MUP-a odnele su napravu, a istražitelji su uzeli snimke sa sigurnosnih kamera kao i izjavu ćerke Dragoslava Kosmajca", kaže izvor Kurira.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Zafirović je petnaestak dana prije nego što je ubijen u jednom intervjuu ispričao da je, iako se u međuvremenu razveo od njegove najstarije ćerke, sa Kosmajcem u dobrim odnosima.

"Još uvek me povezuju sa Kosmajcem, iako sam mu bivši zet. Sa njim sam i dan-danas u dobrim odnosima. Odavno imam svoj biznis i ne zavisim ni od koga, ali me i dalje povezuju sa bivšim tastom. On nema dana robije, nikome ni šamar nije udario, dok su mene za protekle četiri godine povezali sa čak osam ubistava. Jako mi smeta što se uz moje ime uvek vezuje i ime mog bivšeg tasta Dragoslava Kosmajca. Nas dvojica smo u odličnim odnosima i međusobno se jako poštujemo, ali su mi dosadili napisi u medijima o našim familijarnim relacijma. Na kraju svakog informativnog razgovora se ispostavilo da nije bilo osnova za sumnje protiv mene", ispričao je tada Zafirović za medije navodeći da ga policija privodi na informativni razgovor kad god se u Beogradu dogodi neko ubistvo.

Utvrđuje se ko je i zbog čega bacio bombu. Imajući u vidu da je ovo drugi put za kratko vrijeme da se porodica Kosmajac našla na meti napadača, utvrđuje se "ko se nameračio" na njih i zbog čega.

Podsjetimo, prošle nedelje na Zvezdari bačena je bomba u dvorište kuće pokojnog biznismena Dragoslava Kosmajca, a policiju je pozvala njegova žena Aleksandra. Patrola je izašla na lice mjesta, obavljen je razgovor sa Kosmajac Aleksandrom (62). Navodno je bezbjednosnim kamerama snimljeno da je 7. novembra oko 21 sat, NN osoba ubacila bombu u dvorište, bomba nije eksplodirala i pronađena je 08.11. oko 18 sati i to nisu prijavili.