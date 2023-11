Otac mladića stradalog u Sjenici, u saobraćajnoj nesreći, se oglasio i ispričao detalje nesreće.

Izvor: društvene mreže/printscreen

Moj sin je izašao iz vozila, jer nije želio da se trka i učestvuje u tome. Bio je na raskrsnici, odnosno kružnom toku u blizini jednog hotela sa dvojicom drugova. Gledao je u telefon, ali ništa nije snimao za društvene mreže, što dokazuje i sadržaj njegovog aparata u kojem nema ama baš ništa. Onda ga je pokosio automobil...

Ovako, za "Novosti", priča kroz suze Zekrija Rožajac, čiji je sin Emir (21), zvani Buci, poginuo u utorak uveče, oko 22 sata, u rodnoj Sjenici. Prema prvim informacijama, Emir je te noći bio s društvom u gradu. Sa njim je bio i Kadir B. (17) i još nekoliko momaka.

"Sa dvojicom drugova Emir je stajao na kružnom toku da popričaju i sačekaju kraj te trke. Kadir je, navodno, izgubio kontrolu nad "pasatom" i pri velikoj brzini udario u Emira. Auto se prevrnuo i završio na krovu stotinak metara od mjesta tragedije. Tijelo mog sina odletjelo pedesetak metara dalje", očajno priča otac stradalog mladića.

SJUTRA SAHRANA, SLIJEDI SASLUŠANJE Emir Rožajac biće sahranjen sutra na matičnom groblju u Sjenici, a nadležni nastavljaju sa istragom vezanom za ovu veliku tragediju. Kadir B. je u međuvremenu uhapšen. Nezvanično, čim se bude oporavio, on će biti priveden i saslušan u nadležnom tužilaštvu u Novom Pazaru zbog sumnje da je počinio krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja sa smrtnim ishodom i vožnje bez dozvole.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle policija i Hitna pomoć. "Nažalost, uprkos svim naporima medicinskog osoblja, moj sin je izgubio bitku za život. Emir je preminuo, a Kadir je, kako sam čuo, zadobio teške povrede i prevezen je u bolnicu. Strašno je ovo što se dogodilo, ne želim to nijednom roditelju. Imam starijeg sina Elmira i ćerku Taidu, ali ne znam kako ćemo supruga Nermina i ja dalje bez našeg Emira", kaže Zekrija za "Novosti". I rođaci, prijatelji, komšije porodice stradalog mladića, još su u šoku zbog svega što se desilo.

Kadir voleo bahatu vožnju, a nema ni dozvolu

"Cijela Sjenica tuguje za Emirom, koji je u gradu bio poznat kao čestit mladić, cenjen i poštovan, kao i njegova porodica", kaže jedan rođak nastradalog mladića. "Ode jedan mladi život tek tako... Žao nam je i drugog momka, Kadira, kojem se ljekari bore za život i koji, navodno, nema ni vozačku dozvolu. Ne razumem tu mladalačku potrebu za bahatošću i dokazivanjem na pogrešan način. Pa, to dijete nema još 18 godina, a na društvenim mrežama se snima i prikazuje kako umije bijesno da vozi automobil od 3.000 kubika i to čak 250 kilometara na sat. Nek on poživi svojim najbližima, ali za mene su tu najodgovorniji roditelji, koji djeci kupuju bijesne automobile i ne kontrolišu ih šta rade. Uostalom, ovde se često događaju te trke mladih i niko od nadležnih ne reaguje. Bilo je pitanje dana kada će neko stradati i evo, desilo se.

U porodici Kadira B. su se okupili rođaci i prijatelji. "Kadirov otac Nehrudin nije u Srbiji, čovjek je poslovno bio na putu kad je čuo za nesreću. Čekamo da dođe, i sam je u šoku i očajan, kao i cijela rodbina. Kadirova majka je u bolnici, otkako je čula šta se desilo. Molimo se da preživi, a porodici Rožajac izjavljujemo najdublje saučešće - rekla je, za "Novosti", strina mladića koji je vozio automobil i pokosio Emira.

Kadir snimke objavljivao na "Tik-Toku"

Profil Kadira B. na "Tik-toku" preplavljen je snimcima. "Kadir je voleo da doda gas i pokaže koliko automobil može brzo da ide", kaže jedan Sjeničanin. "Bio je dobar u tome, ali je veoma mlad i neiskusan. To da voli brzu vožnju, dokazuju njegovi snimci na društvenim mrežama, gde uz pojačanu muziku snima instrument-tablu iza volana, koja pokazuje brzine i veće od 200 kilometara na čas. Automobili, koje je snimao, uglavnom su bolji, poput "BMW" ili "audija". To snimanje brze vožnje mu je, kao i mnogim drugim mladim momcima, bio neki lajtmotiv i stil života. Nažalost, sve se pretvorilo u pravu katastrofu.