O slučaju Žarka Lauševića govorio je Toma Fila.

Izvor: YouTube/screenshot/Cmc Nadlanu/K1

Porodica Žarka Lauševića je saopštila da je proslavljeni glumac preminuo u srijedu, 15. novembra, nakon teške i kratke bolesti.

Život velikana srpskog glumišta obilježio je tragičan događaj koji se desio u noći između 30. i 31. jula 1993. godine. Žarko Laušević je tad usmrtio dvoje ljudi. Prema tadašnjim navodima do sukoba je došlo kada su Laušević i njegov stariji brat Branimir napadnuti.

Toma Fila jedan je od advokata koji je radio na slučaju Žarka Lauševića. Kako je ispričao, glumac i njegov brat bili su napadnuti u kafani dok su čekali hranu. Prema riječima File, tragičnom ishodu su doprinijele tri nesrećne okolnosti. "To su putevi nesreće. Prvo je igrao Marka Kraljevića u mladosti, prećeno mu je smrću zbog toga, a uzeo je pištolj da se brani. Druga nesreća je što mu se auto nije zatvarao, a treća nesreća je što je držao pištolj u tašni koja se nije zatvarala u potpunosti", rekao je Fila jednom prilikom za televiziju K1.

Sagovornik je ispričao da je u trenutku njegovog dolaska Laušević dva mjeseca bio bez advokata. "Zvao me je njegov brat, upravnik zatvora. Branio sam ga besplatno. To se nije radilo za pare. Oni su prijetili, jedan je htio da me ubode nožem. Dušan Mašić se prijavio da ide sa mnom, imao je dva pištolja, da se branimo dok možemo. Sva sreća po Žarka da su doveli kelnerice iz BiH da svedoče. On je pošao sa bratom da pojede pljeskavicu. Izađu iz kola zajedno, a Žarko se seti da mu ne rade vrata i uzme tašnu i kasetofon. Jedan se od njih udvarao toj što je pravila pljeskavice, proradila je sujeta, a Žarko je tada imao čistu biografiju", kazao je Fila.

Objasnio kako je počeo sukob. "Prvo su mu nokautirali brata i udarali ga flašom u glavu. Rekli su da je izašao napolje i ispalio još nekoliko metaka i rekao: "Ko je sledeći da ga ubijem". To nije bilo tačno, dokazao sam da je sva municija bila ispaljena u objektu. On je imao sočiva, imao je minus šest dioptriju i pucao je nekontrolisano.

Prijetilii su mu smrću jer je igrao Marka Kraljevića i krenuo je građanski rat i sve nacionalističko je bilo zabranjeno i dolazilo "na nož". On je nesrećan čovjek, on trideset godina živi sa tim, on kaže "Tomo, ipak ja sam ubica". On je pokazivao kajanje, niko to nije kriv", prisjetio se advokat Toma Fila.

BONUS VIDEO: