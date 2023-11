Mještani sela kod Kruševca kažu da se priča da je Zoran R. ubio svoju suprugu i ranio drugu ženu zbog kredita koji je podigao.

"Ne možemo da dođemo sebi od šoka. To je bila domaćinska kuća, nikada nije bio problematičan. Nisam mogla ni da pomislim da ovako nešto može da uradi. Jadne te žene, šta su mu one skrivile". Ovim riječima za "Blic" komšinica Zorana R. (54) iz sela Milutovac koji je teško ranio ženu za koju se pretpostavlja da mu je ljubavnica I. K. (44) u Kruševcu, a potom je ubio suprugu V. R. Zoran je nakon toga izvršio samoubistvo.

"Tog jutra bio je kod ujaka i dogovarali su se kako će mu pomoći da zasadi kalene. Nakon toga otišao je u Kruševac i ubio dvije žene. Koliko znam, sa ženom se dobro slagao. Ne vjerujem da je ona znala da ima ljubavnicu. Imaju i dvije ćerke, pa čak i unučiće. Uništio im je cijelu porodicu", kaže uznemirena komšinica.

Prema njenim riječima Zoran je živio sa ženom u Kruševcu, a nedaleko odatle živjela je i njegova navodna ljubavnica. "Koliko znam, on je prvo pucao ljubavnici u glavu a zatim je otišao do stana gdje mu je bila žena i krenuo ka Milutovcu. Ubio je jadnu ženu na sred puta, izbacio njeno tijelo iz kola i krenuo ka porodičnoj kući. Opkolila ga je policija i kada je vidio da nema gdje, ubio se", navodi sagovornica.

Kako kaže, Zoran je nedavno rekao ocu i da je podigao veliki kredit. "Znate, sada se svašta priča po selu. Kažu da se njegova ljubavnica skoro razvela, te da je on podigao kredit kako bi otkupio stan za nju od bivšeg muža. Cijela priča mi je previše strašna i jeziva, niko nije mogao ni da pomisli da Zoran može da ubije nekoga", priča šokirana komšinica.

Napominje i da je cijelo selo uznemireno zbog stravičnog zločine, ali i da ne mogu da zamisle kako se osjeća porodica ubijene žene. "Imaju divne unučiće, još uvijek ne mogu da shvatim kako je mogao da ubije majku svoje djece.. Ta porodica više nikada neće biti ista", navodi ona.

Podsjetimo, kako je "Blic" pisao, Zoran R. (54) iz sela Milutovac teško je ranio ženu u Kruševcu, a potom je ubio suprugu V. R. Zoran je nakon toga izvršio samoubistvo. Prema nezvaničnim saznanjima, ženska osoba I. L. (44) zatečena je na ulici u Kruševcu sa povredom glave.

Potom je između sela Kukljin i Jasika pronađeno tijelo još jedne žene. "On je nju ubio na putu gdje nema kuća. Samo asfalt i šuma. Njeno tijelo je do maloprije bilo na ulici", kažu mještani Kukljina. U mjestu Strugari u automobilu je zatečeno Zoranovo tijelo. Kako je saopšteno iz MUP, Zoran nije imao dozvolu za držanje oružja i do sada nije bio prijavljivan policiji za nasilje u porodici.

