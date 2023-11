Porodica Zorana koji je počinio krvavi pir nijema od bola, mještani ne pamte ovakvu tragediju.

Izvor: Društvene mreže/pritnscreen

Stravičan zločin dogodio se u ponedeljak kod Kruševca, kada je Zoran R. (54) iz sela Milutovac teško ranio ljubavnicu I. K. (44), a potom ubio suprugu Vesna R. i izvršio samoubistvo. Krvavi pir dogodio se rano ujutru, a mještani ističu da ne pamte ovakvu tragediju.

Zločin se dogodio rano ujutru kada je Zoran R.hicima iz pištolja ranio I. K. koja mu je navodno ljubavnica. Nesrećna žena pronađena sa prostrijelnom ranom u glavi i ona je hitno prebačena u Opštu bolnicu u Kruševcu. Njeno stanje je, prema poslednjim informacijama, teško i nalazi se u životnoj opasnosti.

Osumnjičeni Zoran R. je nakon ranjavanja ljubavnice, ubio ženu na putu između Jasike i Kukljina, a zatim izvršio samoubistvo u automobilu. On se na ovaj korak odlučio nakon što su ga policajci opkolili. Mještani sela Milatovac, gdje su dugi niz godina živeli Goran i njegova supruga Vesna, u šoku su zbog svega što se dogodilo. Prema nezvaničnim informacijama, Zoran je navodno odnedavno počeo da živi sa ljubavnicom, njegova porodica je to osuđivala, ali se on nije obazirao. Ipak, nikome nije jasno zbog čega se odlučio na ovakav potez.

"Nikom nije jasno zbog čega je Zoran ovo učinio, svi smo potreseni, ne pamtimo ovako nešto da se u našem mjestu dogodilo", kaže sagovornik Nova.rs i dodaje: "Zoran se odselio prije nekoliko godina sa suprugom u Kruševac, ali smo ga u poslednje vrijeme viđali po selu sa tom ljubavnicom".

"Cijelo selo zna šta se desilo"

Porodica Zorana i Vesne R. juče je bila nema od bola. "Već cijelo selo zna šta se dogodilo. Mi ne znamo zašto je to uradio, bili smo u njivi kad su nam javili šta se događa", rekli su iz porodice. Prema pisanju medija, Zoran je nakon napada na ljubavnicu i ženu, pozvao oca i ispričao šta je uradio. Kako je njegov otac ispričao, Zoran mu je rekao da je ubio obje, a da će potom i sebe.

Podsjetimo, zasad nije poznat motiv stravičnog zločina koji se dogodio. Kako je saopštio MUP, Zoran R. je pucao iz nelegalnog oružja, odnosno nije imao dozvolu za pištolj iz kog je počinio zločin. Takođe, kako je saopšteno, protiv Zorana R. nije ranije bilo prijava za nasilje u porodici.

