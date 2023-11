Miodrag Hofman napisao je neobičan testament kako bi vratio sinove na pravi put.

Izvor: YouTube/screenshot

Miodrag Vidović, privatni zanatlija iz Bijeljine, poznatiji kao Miško Hofman, otac dvojice poznatih kikboksera Miljana (31) i Ljubana (28) napisao je neobičan testament, kojim je želio da sinove, kako je ranije ispričao, sa stranputice kojom su krenuli, iz legla kriminala, vrati na pravi životni put.

"Moj Miljan je do 22. godine osvojio sve što se moglo u kik-boksu. Mlađi Ljuban pratio je brata. Ja sam svoj život proveo u boksu. No, djecu sam prvenstveno usmjeravao na nauku, da postignu dobro obrazovanje pa, onda, sport i umjetnost. To je bila i Titova krilatica - nauka, sport i muzika. Veliki novac sam investirao u sportski razvoj moje djece. Želio sam da budu uspješni i uvažavani", ispričao je ranije Miodrag Vidović.

Otac je tad ispričao da je Miljan na prijemnom ispitu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu bio drugi na listi te da je pokazao zavidno znanje, posle je na prvoj i drugoj godini nizao samo desetke. No, kolo sreće začas se okrenulo. "Kad je postao prvak svijeta u kik-boksu, počeli su i problem, loše društvo, djeca bogataša, a Miljan nije znao da prepozna opasnosti koje ga vrijebaju. Loše društvo uzelo je moje sinove. Nastojao sam da ih vratim na pravi put, ali neuspješno. Opila ih je slava, diskoteke, žene", govorio je Vidović 2018. godine kad je svojim sinovima dao poslednju šansu da se vrate na pravi put.

Nema šta nije pokušao, angažovao je čak psihologe i psihijatre u nadi da će da dopre do sinova, da ih vrati pod krov, da ih natjera da završe fakultete. Zato je ranije napisao testament, ponudio im još jednu šansu. "Oni su postali neko drugi, sad već imaju petnaestak krivičnih prijava, u kandžama su opasnih ljudi, samozvanih savjetnika i advokata. Kad kažu da su uz mene, vrlo brzo ćemo mi da riješimo sve problem pa i da promijenimo testament", kazao je Vidović, pisao je avaz.ba.

Kazao je te 2018. godine da se će, ako se Miljan i Ljuban ne promijene, sve ostaviti Ministarstvu obrazovanja i nauke u Republici Srpskoj. Imali su šansu jer im je otac dao tri godine da se vrate njemu i pravom putu.

Miško Hofman je sa 58 godina odbranio titulu profesionalnog prvaka Balkana u klasičnom boksu, a sa svojih 60 je svom sinu Miljanu ponudio boks meč. "U slučaju da Miljan pobijedi, dobiće 50.000 eura, pod uslovom da novac ide na konto njegove kćerke kad postane punoljetna. Mog sina novac je uništio pa zbog toga i postavljam takav uslov. Želim da mladima pokažem šta su prave vrijednosti u životu i kako će dobro uvijek pobijediti zlo", ispričao je 2018. godine Miško Hofman.

