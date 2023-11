Portparol EU Peter Stano istakao je da je EU na poslednjem sastanku u Briselu sa liderima Beograda i Prištine iznijela "izbalansiran" predlog za osnivanje ZSO, ali nije želio da govori o detaljima

Čekajući nastavak dijaloga i nov termin sastanaka u Briselu, koji bi vodili ka normalizaciji odnosa, iz Beograda i Prištine stižu vesti različitog tona. Dok premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti najavljuje da će tokom naredne godine na KiM biti raspoređeno 600 vojnika i 500 policajaca, iz Beograda stiže poruka da je “odbio termin za nov sastanak koji je trebalo da se desi 6. ili 7. novembra, dok iz Kancelarije za KiM upozoravaju da su njegove najave najotvorenija pretnja Srbima na Kosovu i Metohiji.

Aljbin Kurti je rekao da je prošlo šest nedelja od kada je ubijen narednik Afrim Bunjaku i najavio da će 2024. još 600 vojnika i 500 policajaca učestvovati u "sprovođenju zakona i ustavnosti, za odbranu i bezbednost", prenela je Koha.

"Recite svim aktivistima i građanima da neće moći da nas zaustave ni na jugu ni na sjeveru", rekao je Kurti na stranačkom skupu Pokreta Samoopredeljenje.

Uslijedilo je reagovanje Kancelarije za KiM Vlade Srbije iz koje je saopšteno da Kurtijeva najava predstavlja najotvoreniju prijetnju Srbima na Kosovu i Metohiji i da je, "porukom da ih niko neće zaustaviti ni na jugu ni na sjeveru, još jednom pokazao lice ratnog poglavice, i iznio najotvoreniju pretnju Srbima na Kosovu i Metohiji".



Težina pretnje je veća jer je Kurti u prethodnom periodu izjavio da polovinu Srba treba protjerati, uhapsiti, kao i da će Srbi platiti i patiti. Potom su Srbi bili prebijani, a svijet je to nemo posmatrao.





Ističu da te dodatne snage ne služe za odvraćanje bilo kakve spoljne prijetnje, jer takva prijetnja ne postoji, ''već je riječ o jačanju formacija za zastrašivanje i terorisanje srpskog življa na Kosovu i Metohiji u cilju nastavka etničkog čišćenja Srba od strane Kurtija''.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je nova runda dijaloga trebalo da bude održana u Briselu 6. ili 7. novembra, ali da misli da druga strana nije to prihvatila. Istakao je da su ga evropski lideri u Briselu pitali kada će da potpiše nezavisnost Kosova i da im je odgovorio da neće.



Objasnio je da su ga u Briselu evropski lideri pitali kada će da potpiše nezavisnost Kosova, odnosno rekli "Aleksandre, imaš ovu opciju, tako i tako, hoćeš li da potpišeš?" i da je on na to odgovorio da neće.

"Mislite da je to lako? Nije. To su veliki lideri, najodgovorniji za sudbinu Evrope", rekao je Vučić.

Na pitanje da li su to prijetnje, predsjednik je rekao da on to ne bi nazvao prijetnjama, ali da dobro razumije da se Srbija može da se suoči sa posledicama.

Novi predlog EU za osnivanje ZSO je izbalansiran



Portparol EU Peter Stano istakao je da je EU na poslednjem sastanku u Briselu sa liderima Beograda i Prištine iznela "izbalansiran" predlog za osnivanje ZSO i da su srpski predjsednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti nagovijestili "načelnu" spremnost da prihvate taj predlog.

"Ovo bi unaprijedilo proces normalizacije i ublažilo rizik od eskalacije i novog nasilja. Na sastanku su strane nagovjestile načelnu spremnost da prihvate ovaj evropski predlog, ali su obje imale preduslove koji su drugoj strani bili neprihvatljivi", rekao je Stano, prenio je RTK.

On je dodao da očekuje da će ova spremnost dovesti do implementacije bez daljeg odlaganja, ističući da "preduslovi nisu prihvatljivi. Prema njegovim rečima, predlog EU nije javno objavljen jer su diplomatski napori u toku.

"Nikada ne prenosimo zvanične dokumente o kojima se raspravlja, kao što je uobičajena praksa u međunarodnom posredovanju. Takođe je naša dugogodišnja politika da ne komentarišemo navodna curenja informacija ili izveštaje u medijima koji tvrde da su vidjeli ili objavili dokument", dodao je Stano.

On je istakao ''da će obje strane biti procenjene na osnovu njihovog pojedinačnog učinka u implementaciji''.