Tinejdžerka je na porodičnom okupljanju ubila očuha, a onda su okupljeni to htjeli da predstave kao samoubistvo.

Nakon što je u Novom Sadu prijavljeno ubistvo u jednoj kući, koje je, kako nam je tada izvor istrage rekao, prvobitno predstavljeno kao samoubistvo, sada se desio još jedan obrt.

Sada za beogradske medije pričaju uplakani rođaci i otkrivaju nove detalje tragičnog sukoba. "Dugo vremena sam u inostranstvu. I ja bih voljela da znam zbog čega se dogodilo sve ovo. Nisam mogla ni da pomislim da ovako nešto može da se desi. U šoku sam" - navodi za neutješna rođaka. Prema njenim riječima, ubijeni muškarac tinejdžerki nije teča već očuh. "On je moj stric, a njen očuh. Nije joj teča" - rekla je kratko sagovornica.

Komšije su ispričale da je kuća u kojoj se dogodilo ubistvo odavno uzurpirana i kažu da ne znaju uopšte koliko ljudi u njoj živi. "To mislim da niko ne zna. Barem desetak njih viđamo redovno i zapamtili smo kako izgledaju dok se tu stalno motaju neki ljudi. Tu žive i neka djeca. Ne može to niko da pohvata a jedino što znamo jeste da su veoma agresivni i da sa njima samo imamo problema od kada su se doselili" - ispričao je jedan od komšija. Kaže da se iz dvorišta širi nesnosan smrad jer su u njemu bespravni stanari napravili malu divlju deponiju gdje dolaze razni ljudi i ostavljaju sekundarne sirovine koje skupe po kontejnerima u centru grada.

"Stalno je tu bilo nekih svađa, tuča, vike, galame.. Pa onda odjednom uslijedi glasna muzika i pjevanje.. Sve smo to prijavljivali i policiji i komunalnoj inspekciji koji su izlazili na teren ali im nisu mogli ništa. Kako dođe policija, oni su se već pomirili ili prestali sa tučom tako da ih nisu zaticali na djelu kako se to kaže pa im nisu mogli ništa. Sa druge strane, komunalna policija im je redovno pisala prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira, za prljanje po ulici, pravljenje deponija.. Ništa ih to nije spriječilo da nastave tako da se ponašaju, a onda čak i da budu agresivni prema nama komšijama jer su znali da smo ih mi prijavili pa onda bude svađe i psovki i svašta.. Zato, ne čudi me što se desilo ovo ubistvo. Sa takvim ponašanjem samo je bilo pitanje vremena kada će se desiti nešto strašno - smatra sagovornik.

Istraga je u toku, a kao smo već pisali, ubistvo je prvobitno pokušano da se predstavi kao samoubistvo.

"Preliminarni rezultati istrage pokazali su da postoji opravdana sumnja da je O.Š. ubola nožem u stomak Slavišu D. posle verbalnog konflikta. Nakon incidenta, prisutni su vjerovatno pomislili da rana nije toliko opasna te su pokušali da pomire osumnjičenu i povrijeđenog u nadi da će se Slaviša oporaviti. Počeli su da sklanjaju i peru krvave stvari, ćebad i pod a Slaviši su pokušali da pruže pomoć. Međutim, Slaviši je iznenada pozlilo te su shvatili da moraju da zovu Hitnu pomoć ali, nažalost, bilo je kasno te i pored svih napora ljekara oni nisu uspjeli da ga reanimiraju" - rekao je izvor upoznat sa tokom istrage.

O.Š. je prije dolaska službe Hitne pomoći po nagovoru prisutnih pobjegla sa mjesta zločina ali je otkrila svoju lokaciju i predala se odmah nakon što je policija obaviještena o incidentu. Njoj je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

