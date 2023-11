Određen je pritvor djevojci O.Š. (18) koja je osumnjičena da je ubila svog teču S.D. (30) u Novom Sadu.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Novi Sad je šokiran ubistvom u centru grada kada je djevojka O.Š. (18) osumnjičena da je ubila svog teču S.D. (30) na porodičnom okupljanju. Ona je uhapšena, a prema saznanjima "Blica", njoj je određen pritvor u trajanju od 30 dana.

"Osumnjičenoj O.Š. zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo ubistvo na Podbari sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana. Sve to iz razloga što postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi ostankom na slobodi osumnjičena mogla ometati postupak uticajem na svjedoke u cilju umanjivanja svoje eventualne krivičnopravne odgovornosti, zatim zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na osnovanu bojaznost da bi osumnjičena u kratkom vremenskom periodu mogla da ponovi krivično djelo za koje je osnovano sumnjiva kao i zbog načina izvršenja i težine posljedica krivičnog djela koje je dovelo do uznemiravanja javnosti", izjavila je portparola VIšeg suda u Novom Sadu Jelena Ostojin.

Da podsjetimo, ona je nakon svađe nožem izbola teču, a sumnja se da je sa ljudima koji su bili u kući u trenutku zločila pokušala isti da sakrije. Sumnja se da su oprali krvave tragove i ćebad koja se suše na štriku ispred kuće.