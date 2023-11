Jedan taksista u Beogradu, vožnju od aerodroma do Beograda na vodi strancu je naplatio čak 100 evra, ali ubrzo posle toga stigla je reakcija kakvu nije očekivao.

Izvor: Kurir/ Printscreen Krone.at

Da još u potpunosti nije riješen problem nesavjesnih vozača koji taksiraju tako što putnicima naplaćuju astronomske cijene na relaciji između aerodroma Nikola Tesla i ostatka Beograda svjedoči poslednji primjer u nizu. Jedan taksista u Beogradu, vožnju od aerodroma do Beograda na vodi strancu je naplatio čak 100 eura, ali ubrzo posle toga stigla je reakcija kakvu nije očekivao.

Taksista je naplatio otprilike šest puta veću cijenu vožnje od one koja je realna i utvrđena cjenovnikom, ali nije računao na to da je turista čest gost u Beogradu i da je znao koliko cijena taksi vožnje od aerodroma do centra grada košta. Turista je znao i kako da prijavi taksistu ukoliko uoči neregularnosti.

- Nadležni su brzo reagovali i mislim da će na ovom primjeru biti pokazano da može biti sankcionisana uvećana naplata kroz inspekcijski rad i sudije za prekršaj - rekao je Zlatan Zlatković, direktor jednog taksi udruženja.

Kako navodi Zlatković, trenutno stanje na aerodromu je bolje u odnosu na raniji period.

Problem u vezi sa nepoštovanjem pravila, kada je riječ o taksiranju do i od najvećeg aerodroma u zemlji, postoji decenijama. Prije svega je tu reč o nepoštovanju redosleda preuzimanja putnika, "otimanja" putnika od taksista koji na aerodromu poštuju proceduru i cjenovnik, pa do pomenutog naplaćivanja nerealnih cijena vožnje od vazdušne luke do grada.

Upravo zbog ove hronične boljke koja se na aerodromu dešava, ovog ljeta reagovalo je i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kada je od bahatih taksista oduzeto nekoliko vozila, a bilo je čak i hapšenja. Resorni ministar Goran Vesić tada je istakao da se te mjere preduzimaju kako bi se sprečilo pljačkanje turista u Beogradu. I on je tada potvrdio da se radi o grupi od tridesetak nesavesnih taksista koji dnevno zarađuju do 30.000 evra.

Kako bi se sve ovo promijenilo grad je prethodnih godina uveo i ozvaničnio pravila koja se tiču sistema preuzimanja putnika na aerodromu - u ljeto 2021. usvojene su izmjene i dopune Odluke o taksi prevozu koje su predvidjele organizovan način preuzimanja klijenata taksi vaučerom na aerodromu.

Ovom odlukom predviđeno je da se prilikom dolaska u vazdušnu luku svaki taksista prijavi na ulaz u parking-prostor kako bi bio evidentiran za pristupanje taksi stajalištu. Taksista se automatski svrstava na listu čekanja za pružanje ove usluge, a za to vreme mora da bude u vozilu ili pored njega. Ni pedalj dalje.

U teoriji je to dobro osmišljeno, ali u praksi su se problemi nastavili. Sistem preuzimanja putnika nije riješio problem bahatosti dijela taksista na aerodromu, među kojima su neki čak i fizički napadli i povređivali taksiste koji savjesno rade i koji su prijavljivali neregularnosti. Tu je riječ o, kako su i ove godine u više navrata isticali taksisti koji poštuju pravila, grupi od tridesetak nesavjesnih, od kojih većina ima regularne dozvole za rad.