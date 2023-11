U rudniku Lubnica kod Zaječara su danas stradale dvije osobe, dok je jedna lakše povrijeđena.

Ministarstvo energetike potvrdilo je da su dvije osobe stradale u rudniku Lubnica kod Zaječara, dok je jedna osoba lakše povrijeđena. Nastradali su D.R. (43) i LJ.B. (53), dok je lakše povrijeđen S.N.

Supruga nastradalog D.R. je takođe bila zaposlena u ovom rudniku u kojem je bila u trenutku nesreće. Ona je radila na separaciji.

Njih dvoje su imali dvoje male djece. Do nesreće je došlo kada su dva radnika nastradala prilikom čišćenja bunkera sa sitnim ugljem.

Došlo je do obrušavanja materijala nakon čega su radnici propali do dna bunkera. Propali su sa visine oko pet do šest metara.