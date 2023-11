Skoro 20 ubistva bilježi Zemunski klan, a većinu je naređivao upravo Spasojević.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Posle 2000. godine Dušan Spasojević Šiptar sejao je strah u podzemlju, a svaka neposlušnost najčešće se plaćala životom. Odbiti bilo kakav zahtjev ovog, nekad sitnog kriminalca, a kasnije bosa, teško da bi bilo kome palo na pamet. Skoro 20 ubistva bilježi ovaj zloglasni klan, a većinu je naređivao upravo Spasojević.

Recept smrti bio je gotovo isti. Pošto bi nekoga stavio na listu za odstrel, uslijedila bi priprema za likvidaciju, a onda je najčešće pucano iz kola u pokretu. Gotovo niko se nije izvukao iz kandži smrti. Bilo je i onih koji mu nisu išli niz dlaku.

Početak dvehiljaditih, Zemunski klan je na vrhuncu svoje moći, a jedan od drugara novosadskog čovjeka iz podzemlja Voje Škrbića našao se na meti zemunskog klana. Međutim, ali nikako nisu uspevali da mu uđu u trag, jer je vješto izmicao potjeri. Šiptar je znao da je taj čovek dobar prijatelj Voje Škrbića.

Dušan Spasojević dolazi do Vojinog broja i poziva ga u svom tipičnom stilu: "Ovde Dušan Spasojević, daćeš mi broj telefona od tog i tog, ODMAH, ZNAČI ODMAH!!!" Na šta mu Voja odgovara: "Daću ti k****, moraćeš da pozoveš 988, jer ja ne dajem informacije o prijateljima!", piše Kurir.

Dušan na to počinje da urla i još jednom ponavlja: "Alo, bre je'l ti znaš sa kim razgovaraš? Ovde Duća, Dušan Spasojević!", urlao je vođa "zemunaca". Iako je veoma dobro znao ko je u pitanju i koliko je moćan, Voja mu na to odgovara: "To mi je isto kao da si mi rekao: Ovde Mile iz Mošorina."

Tog momenta Dušan prekida vezu i kreće hajka na Voju, sve ostalo je istorija... Međutim, nekim čudom Škrbić je uspeo da preživi moćnu kriminalnu organizaciju. Ubijen je 12 godina kasnije u Novom Sadu Vojislava Voju Škrbića (40), inače iz Kaća, ubio je Dušan B. (25) iz Bačkog Dobrog Polja, koji se ranije zvao Želimir V., ali je promijenio ime i prezime.

Dušan B. bio je obučen u bijelu majicu u trenutku atentata, kada je iz pištolja ispalio smrtonosne hoce. Prema prvobitnim saznanjima iz istrage Dušan B. je sa jednim muškarcem ušao u posao sa kladionicama. Ovaj biznis krenuli su da šire i u Kaću, gde se za sve pitao Škrbić. Tako je došlo do sukoba interesa. Sumnja se da je tada došlo do svađe između njih, kada ih je Škrbić posjetio u kladionici.

Škrbić je, inače, bio i svjedok na suđenju „veterničkom klanu“ i tada je izjavio da nikada nije čuo da Nenad Opačić prodaje drogu. Iako sa Opačićem „nije bio ni u dobrim ni u lošim odnosima“, on je ispričao da je Opačić posredovao u sukobu koji je on imao sa Dušanom Spasojevićem. Škrbić je tada ponovio istu priču.

"Krajem 2001. Spasojević me je nazvao i tražio od mene da mu dam broj telefona jednog mog prijatelja. Ja sam to odbio, a on je počeo da mi prijeti i psuje. Ja sam uzvratio, a on mi je rekao da sam mrtav čovjek. Nakon toga me je nazvao Nenad i rekao mi da je stvar ozbiljna i da će on pokušati da priča sa Spasojevićem. Dogovorili smo se da zajedno odemo u Zemun i to raščistimo. Našli smo se ipak u Surčinu i tamo mi je Dušan rekao da mi sve oprašta jer sam Nešin drug, ali da pazim šta radim jer ću izgubiti glavu", ispričao je tada Škrbić.