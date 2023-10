Glumica Milena Radulović je danas svjedočila u nastavku postupka protiv profesora glume Mike Aleksića. Opisala je kako ju je silovao u novembru 2012. godine.

Danas je u Palati pravde nastavljeno suđenje profesoru glume Miki Aleksiću koji je osumnjičen da je sek**alno uznemiravao glumicu Milenu Radulović. Ona je došla u pratnji dečka Ognjena Jankovića, frontmena grupe Beogradski Sindikat, a podršku su joj pružile brojne kolege poput Andrije Miloševića i Milana Marića.

Ona je u prepunoj sudnici odgovarala na pitanja advokata Miroslava Aleksića, Zorana Jakovljevića. Ispričala je da ju je Aleksić zlostavljao u novembru 2012. godine u jednoj prostoriji, dok su u drugoj bila djeca.

"Bila sam u kaputu. Pozvao me je da uđem u kancelariju. Ispratio je pogledom da sva djeca uđu u studio i počnu da recituju Oče naš i brzalice. Jednom rukom me je ščepao za potiljak, drugom za zadnjicu i gurao mi jezik u usta. Otimala sam se i pokušavala da ga odgurnem. Onda je penetrirao prstima u moju vaginu, prvo jednim, pa sa dva pa tri prsta. Boljelo me je. Bio je grub, od bola sam se podizala na prste", ispričala je Milena Radulović.

Suđenje je bilo vrlo napeto, više puta je opomenut advokat Zoran Jakovljević koji je na kraju i kažnjen sa 100.000 dinara. Ubrzo je suđenje i prekinuto dok je Milena Radulović bila za govornicom.

"Zašto se on meni smije", reagovala je zbunjena Milena u jednom trenutku na smijeh advokata Mike Aleksića. On je odgovorio da se "smije publici, odnosno da nešto govori glumici u publici".

U Palati pravde danas se nastavlja suđenje profesoru glume Miroslavu Miki Aleksiću, a za današnje ročište predviđeno je da Milena Radulović, jedna od žrtvi Aleksića, nastavi svoje svjedočenje.

Aleksić je došao u Palatu pravde oko 10.20 sati u pratnji Dušana Savića i Dušanove supruge. Radulovićeva je stigla nekoliko minuta posle Aleksića u pratnji porodice i svog momka Ognjena Jankovića, frontmena Beogradskog sindikata.

Ispred Palate pravde su se okupili aktivisti i razvijen je transparent na kojem piše "Vjerujemo Mileni Radulović", ali i Milenine kolege Milan Marić i Andrija Milošević.

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takode kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila glumica Iva Ilinčić, a potom i druge djevojke.

