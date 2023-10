Oglasila se žena koja je našla dijete koje je nestalo iz beogradskog vrtića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Javnost u Srbiji ostala je šokirana nakon informacije koju je "Blic" objavio, da je dijete od samo 2,5 godine samo išetalo iz jednog vrtića na Voždovcu, a da to niko nije primijetio. Da situacija bude još gora sve se to desilo radnog dana posle podne, kada se svi vraćaju sa posla, a najgore je izbjegnuto samo zbog, kao majka djeteta tvrdi, obazrivosti Beograđanke Jelene Maščić Gligorijević koja je primijetila da ovako malo dijete samo luta ulicama.

Podsjetimo, "Beograd na Blic" je prethodno prenijeo ispovijest majke djeteta J. O. o tome kako je došlo do toga da dijete nestane iz privatnog vrtića. Podsjetimo i to da su u vrtiću potvrdili da dijete jeste izašlo samo, ali "samo ispred ulaza gdje je bilo oko 15 minuta".

"Sjela sam u kola, i onda se sledila"

"Ja sam krenula kući, to je bilo ko 3.15 popodne. Sjela sam sa drugaricom u auto, i u tom momentu sam dijete vidjela između dva automobila kako stoji. To je ulica gdje je drugi ulaz u opštinsku zgradu iz Murske. Slijedila sam se jer je dijete bilo samo u periodu kada se ljudi vraćaju sa posla", kaže za "Blic" Jelena Maščić Gligorijević koja je pronašla dijete.

Sudeći po toj priči, dijete od dvije i po godine je samo prešlo bar 650 metara, a ono što je zastrašujuća pomisao, to je da je u blizini prometna Ustanička ulica. Kako kaže, bila je veoma uznemirena i odmah je izašla iz automobila i prišla mu. "Pitala sam ga odakle on tu, gdje su mu roditelji. Dječak mi je rekao da je pošao kući, da mu je mama na poslu, a tata kod kuće, i da je zato on krenuo kući. Tada sam primijetila da je patičice obukao naopako", govori ona za "Blic".

U tom momentu su dva momka istrčala iz obližnjeg kafića jer su i oni primijetili dijete na ulici. "Ja sam jednog od njih zamolila da ga pridrže da mogu da mu zamijenim patičice, da mu ih obujem normalno. Na svu sreću dijete nije bilo uplašeno, bio je vrlo komunikativan i imao je mali ranac na sebi. Znao je da mi kaže kako se zove, ali nisam mogla da ocenim koliko ima godina", kaže Jelena za "Blic". Tu su stigle i njene druge kolege iz opštine koje su se vraćale sa posla, dobio je i čokoladicu.

Pozvala policiju

"Kada sam se pribrala pozvala sam policiju. Oni su mi rekli da sačekam patrolu policije zajedno sa djetetom. Tuda su prolazili roditelji koji su nam rekli da ne znaju dijete, i da idu u vrtić po svoju djecu. Rekli su i da će u vrtiću reći za ovaj slučaj", govori ona. Objašnjava da su znali samo za jedan državni vrtić koji se nalazi u blizini zgrade opštine, i da su tamo kolege iz opštine odmah otišle gde su im rekli da nijedno dijete nije nestalo.

"Otac je bio beo kao kreč, a vaspitačice bezobrazne"

"U međuvremenu nama u susret trčao je zadihan jedan od straha izbezumljen muškarac, sav blijed kao krpa, kao kreč i zadihan. Odmah sam znala da je to otac. Kad je vidio dijete obradovao se do neba, i odmah ga je uzeo u naručje, počeo da ga grli i ljubi, a mali je počeo da se smeje od sreće", ističe Jelena za "Blic".

Kako kaže, svega nekoliko minuta posle oca došle su dvije vaspitačice vrtića. "Te vaspitačice su počele da glume kako im je loše i da viču na nas zašto smo mu mi obukli patike, i da smo mi krivi što se dete izgubilo. Ja sam im rekla da prestanu da glume tako loše, i da ja i svi koji su tu bili sem oca i njih dijete vide prvi put. One su bile bijesne, i otišle su, nisu ni sačekale policiju da dođe", tvrdi za "Blic" Jelena.

Kako nam dalje govori, po dolasku policije dala je izjavu. "Tada sam ja dala izjavu, ispričala sve kako se desilo. Dao je i otac izjavu. Dala sam im lične podatke, pozdravila se sa ocem, i iz policije su mi rekli da sam slobodna", kaže ona za "Blic".

"Majka došla na posao da mi se zahvali, plakale smo zajedno"

"Sledećeg jutra meni u kancelariji u opštini u kojoj sam sa tri koleginice neko kuca. Ulazi jedna mlada žena, i čim me je ugledala potrčala je ka meni, jako me zagrlila i počela da plače, da mi se zahvaljuje do neba i govori da je ona majka deteta koje sam pronašla i da mi je vječno zahvalna. Tada sam počela i ja da plačem sa njom", govori Gligorijević za "Blic".

Kako kaže, bila je šokirana kada je saznala koliko dijete ima godina. "Ja do tada nisam znala koliko dijete ima godina. Ali kada mi je majka rekla da ima 2,5 godina umalo me kap nije strefila!", kaže Jelena za "Blic".

Direktor vrtića: Ucjenjuju nas i traže pare

"Blic" je juče kontaktirao i Borisa S., direktora vrtića, koji jeste potvrdio da se ovaj slučaj desio pre skoro mjesec dana, i da su "vjerovali da će to biti rešeno mirno". U saopštenju koje su redakciji "Blica" dostavili iz ovog vrtića kažu da su odgovorni iz vrtića suspendovani, da su željeli da sve riješe mirno, ali su ujedno i optužili roditelje da su im roditelji tražili 10.000 evra da ne bi izašli u javnost sa ovim.

"Mi te dokaze po savjetu advokata koji su obavljali korespodenciju sa advokatima koje su angažovali roditelji ne možemo da dostavljamo javnosti. Te informacije su svakako tačne, i dostupne nadležnim organima", tvrdi Stankoski za "Blic". On je u saopštenju koje je poslao još jednom ponovio da je vrtiću žao što se slučaj, i pored izuzetno visoke pažnje, dogodio, ali više od onoga što su već učinili nisu u mogućnosti da učine, posebno iz razloga što za roditelje i dijete nije nastupila nikakva šteta.

Majka: Pokušali su da nam podmetnu

Kako kaže ova majka od vrtića je dobila samo izvini, i pokušaj da joj podmetnu da ne može da ih tuži zbog nemarnosti. "Da, rekli su mi izvini, ali ja od toga ništa nemam. Moje dete je malo, nešto više od dve godine ima. Moglo je da se desi najgore. Sva sreća pa ga je ta žena videla i sačuvala. On je bio blizu Ustaničke ulice, ne smijem ni da zamislim šta bi bilo da je sam otišao tamo. U vrtiću sam odmah tražila ispisnicu, ali su na kvarno pokušali da mi podmetnu raskid ugovora u kome u članu tri stoji da za ovo nemam prava da ih tužim", tvrdi za "Blic" ova majka, koja kaže da je zbog toga angažovala advokata.

Majka dječaka tvrdi i da su vaspitači i vlasnik ovog vrtića drugim roditeljima ispričali potpuno drugačiju priču, odnosno da je drugim roditeljima rečeno da je dijete bilo samo ispred vrtića oko 15 minuta.