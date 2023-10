Čuveni advokat ističe, kako i dalje ne može da razumije zbog čega protiv majke dječaka nije do sada vođena istraga.

Optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podignuta je protiv roditelja trinaestogodišnjaka koji je počinio zločin u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar'. Advokat Toma Fila, gostujući u emisiji 'Kec na jedanaest', na televiziji K1, prokomentarisao je optužnicu protiv majke dječaka, koji je 3. maja ubio devetoro svojih drugara i čuvara škole 'Vladislav Ribnikar', ali i izjavu advokata odbrane Borivoja Borovića u kojoj se navodi, da je njegovom klijentu, ocu dječaka, prijećeno od strane višeg tužioca Nenada Stefanovića da prizna krivicu.

Čuveni advokat ističe, kako i dalje ne može da razumije zbog čega protiv majke dečaka nije do sada vođena istraga, nego je došlo do neposrednog optuženja. "Nisam vidio optužnicu, a volio bih da vidim šta piše. Nije mi jasno zašto je majka neposredno optužena. Do sada su mogli cjelokupnu istragu da sprovedu. Prva nepravda koja je počinjena majci tog djeteta koje je počinilo zločin je onda, kada je vraćena sa granice Sjeverne Makedonije. Njoj su zabranili da napusti teritoriju Srbije sa ćerkom, ali ne znam po kom osnovu, kada nije vođena istraga, ni krivični postupak. Na granici je sigurno postojao raspis. Ako si imao vremena da napišeš takve naredbe, koje su protiv zakonite i protiv ustavne, onda si imao vremena i da sprovedeš istragu. Zanima me taj DNK koji je pronađen na toj jednoj čauri. Morala je istraga da se uradi", kaže Toma Fila.

Borivoje Borović izjavio je na konferenciji za medije, da je viši tužilac Nenad Stefanović neposredno prije optuženja odlazio u beogradski Centralni zatvor i prijetio njegovom branjeniku ocu dječaka, da prihvati sporazum o priznanju krivice i kaznu od 12 godina zatvora.

"Ključna stvar u čitavoj ovoj situaciji je i koferencija za štampu advokatske kancelarije Borivoja Borovića. On je rekao, da je tužilac Stefanović, sa svojim pomoćnikom, došao kod njegovog branjenika oca u pritvor i zaprijetio mu da potpiše saglasnost i prizna krivično djelo zbog koga bi dobio 12 godina zatvora, jer će mu u suprotnom optužiti i ženu, a mlađe dijete dati u hraniteljsku porodicu. To je i bezdušno i nenormalno, ako je to izgovorio. U tom slučaju on više ne bi smio da bude tužilac. Ako nije, onda treba da se preduzme nešto protiv advokata koji je to rekao", dodaje.

Toma Fila ipak ne vjeruje da je Stefanović to uradio

"Ja ne vjerujem da je Stefanović to uradio. Ako je to uradio, cilj bi mu bio da dobije saglasnost oca i prihvati optimalnu kaznu od 12 godina, jer bi se time riješilo ovo pitanje. Onda izlazi pred sud, ima poravnanje i nema suđenja. Sa druge strane, advokat Borović nije mogao to da izmisli ovako nešto, već mu je siguran tako nešto rekao klijent. Otac se tereti, da je maloljetnog sina vodio u streljanu i učio da puca.

"Glavni i najvažniji dio optužnice oca je ta, da je vodio maloljetnog sina u streljanu i učio ga da puca. Manje je važno da li je oružje držao u sefu ili u ovome o čemu pričaju. Svakako bi mali, jer je inteligentan, našao ključ i šifru od sefa", kazao je Fila.

'Mene najviše zanima DNK majke'

"Majka je odjednom postala optužena. To je proizvelo nove probleme i nova pitanja. Ona je prema optužnici bila u kontaktu sa municijom. Prema zakonu, kada vam pronađu metak u džepu bez pogovora idete šest mjeseci u pritvor. Ovde kod majke su znali da postoji kontakt sa municijom, a nije reagovao niko. Mogli su za ovih pet i po mjeseci da je saslušaju i ispitaju. Zato ponavljam da mi je čudno nešto u toj priči."

Poseban postupak za vlasnika i radnika streljane

"Ova dvojica iz streljane, posebno treba da odgovaraju. Za njih bi trebalo posebna optužnica za lažno svjedočenje da se sastavi, ne bih je vezivao za ovaj događaj. Veza postoji, ali to je posebno krivično djelo. Dječak i da je imao 14 godina ne bi odgovarao." Zalažem se za promjenu zakona, ali to mora da se uradi uz pomoć psihijatara i psihologa, da vidimo da li je potrebno nešto mijenjati. Šta bi bilo da je dečak imao 14 godina? Između 14. i 16. godine je samo pojačan organ starateljstva i roditelj. Opet ništa. Da je imao punih 16. do 18. može da dobije optimalno pet godina maloletničkog zatvora. Znači, ako ode sa 16. izlazi sa 21. Tek od 18. do 21. godine, može da dobije do 20 godina, a to znači da ne može da dobije doživotnu ili 40 godina", zaključio je Toma Fila u emisiji 'Kec na jedanaest' na televiziji K1.