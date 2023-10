Toma Fila je govorio o dječaku ubici iz Ribnikara i o optužnici koja je podignuta protiv roditelja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv oca i majke maloletnog dječaka koji je 3. maja u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet đaka i školskog čuvara i ranio šest osoba. Otac maljoletnika, optužen je za teško djelo protiv opšte sigurnosti. Kako je istakao glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u obraćanju medijima, Nenad Stefanović, otac nije na bezbjedan način držao oružje u kući, a sumnja se da je i maljoletnog dječaka obučavao da koristi vatreno vazdušno oružje

Tužilaštvo za njega traži maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora. Pored oca, tužilaštvo je podiglo optužnicu i protiv majke maloljetnog dječaka za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija jer je na jednoj čauri korišćenoj u napadu pronađen njen DNK-a trag. Tužilaštvo će za nju tražiti kaznu zatvora u trajanju od dvije i po godine. Predsjednik streljačkog kluba 'Partizan Practical Shooting' Ratko I. i instruktor Nemanja M. se terete za davanje lažnog iskaza.

Iznenađen zbog majke

U emisiji 'Uranak' na televiziji K1, advokat Toma Fila ističe da je iznenađen optužnicom koja je podignuta protiv majke maloljetnog dječaka. "Iznenađujuće za mene je to što je optužena majka i to bez istrage, neposrednim optuženjem. Neposrednu optužnicu je moguće podnijeti samo ako su iz istrage koja je vođena protiv njenog muža, proizišli dokazi koji dozvoljavaju da se neposredno optuži. To krivično djelo za koje se ona tereti je do tri godine, a traženo je 2,5. Ne znam kako je tužilaštvo procijenilo tih šest meseci da ne traži maksimum", kaže advokat Fila i objašnjava da je tužilaštvo moralo da podigne optužnicu jer je od tragedije prošlo više od pet meseci.

"Osumnjičeni u pritvoru može da provede najviše šest mjeseci. Nakon toga, tužilaštvo ili podiže optužnicu ili ga pušta na slobodu. Sam događaj je jedinstven u svijetu. Nikada se to nije desilo na zemaljskoj kugli, ono što se desilo u školi 'Vladislav Ribnikar' i zato je glavni tužilac održao konferenciju, kako bi predstavio svoju optužnicu koja je napisana na 276 strana", kaže Toma Fila i dodaje da mu nije jasno zbog čega u poslednjih pet i po mjeseci nije vođena istraga protiv majke. "U kabinetu za istoriju nađena je čaura. To ne znači da je ona bila u dodiru sa oružjem. Moguće, da je pomazila dete, pa joj je on preneo ili je možda čistila prašinu sa municije. Čudno mi je što nije ispitana o tome. Zato sam i iznenađen, bilo je dovoljno vremena da se sprovede istraga i oko njenog učešća. Ovako će Prvostepeni sud morati da sprovede istragu, da ispituje druge dokaze. Zaključak svih ljudi je sada, da je i onda dirala pištolje, ali to ne mora da bude slučaj", kaže Toma i dodaje:

"Prošlo je pet i po mjeseci od tragedije, do tada je mogla da se vodi istraga protiv nje. Neposredno optuženje znači da se do sada nije vodila istraga, ni protiv nje, ali ni protiv ove dvojice iz streljane. Najvažniji dio optužnice je to što je otac trenirao sina da puca", dodaje.

Predsjednik streljačkog kluba 'Partizan Practical Shooting' Ratko I. i Nemanja M. terete se za davanje lažnog iskaza - Oni su optuženi za teško krivično delo, davanja lažnog iskaza. Ukoliko se to dokaže njihova sudbina je veoma gadna. Dobiće sigurno tri godine što je i maksimalna kazna za to.

Dječak ubica će u daljem toku suđenja biti svjedok

Tužilac je istakao juče da će dečak biti saslušan kao svjedok. Ono što je jako bitno je i to, da on kao svjedok ne mora da svjedoči, ako mu je optuženi otac ili majka, čak i bliski srodnik. Ukoliko bude odbio, onda će svi dokazi da budu upotrebljavani bez njegovog iskaza. Advokat Toma Fila u emisiji „Uranak“ na televiziji K1 smatra da će dječak do kraja života ostati u psihijatrijskoj ustanovi. "On će do kraja života ostati u nekoj psihijatrijskoj ustanovi, jer će biti opasan za sebe i po okolinu time što je pokazao. On mora da završi osnovnu školu, a može da uči gimnaziju i da studira na daljinu. Ne vjerujem da će više ikada biti pušten na slobodu. Već je sada promijenjen pravilnik, da majka više ne mora da daje saglasnost, nego da može i nadležni organ da ga pošalje u psihijatrijsku ustanovu.

Mnogi su tragičan događaj u 'Vladislavu Ribnikaru' okarakterisali kao akt terorizma, Toma Fila ipak smatra da to nije u pitanju. "Najbitnije je neuropsihijatrijski nalaz. On će dati rezultat. Nisam za to da bude tajno suđenje. Kada se budu saslušavali majloletnici, taj dio može da bude tajni, ali iskaz optuženih, tragovi, rekostrunkcija, uviđaj mislim da bi trebalo da bude javno", zaključio je Toma Fila u emisiji 'Uranak' na televiziji K1.