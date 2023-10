Zijo Hadžić (37) navodi da je tokom vožnje kroz Južnu Karolinu iznenada počeo da kašlje krv.

Izvor: Facebook/Printscreen/Udruženje Profesionalnih Vozača

Kamiondžija porijeklom iz BiH, koji je završio u američkoj bolnici, kroz suze je otkrio da su ga prijatelji zaboravili kad se razbolio. Zijo Hadžić (37) navodi da je tokom vožnje kroz Južnu Karolinu iznenada počeo da kašlje krv i da je potom sve teže mogao da udiše kako je vrijeme odmicalo.

"Bolovi su bili sve jači i jači. Morao sam da stanem i nazovem hitnu. Odvezli su me u bolnicu i tu ustanovili da imam pneumoniju. Tu su mi dali tablete i vratili su me u kamion", navodi gastarbajter na početku snimka iz bolnice i dodaje da mu je od tih tableta bilo malo lakše.

Nekoliko dana kasnije, međutim, stanje mu se opet pogoršalo, a tablete više nisu pomagale. Otišao je u lokalnu bolnicu gdje su mu za pregled naplatili 100 dolara s obzirom na to da nema osiguranje.

"Za više od 100 dolara šalju račun. Kasnije sam skontao da rade samo za 100 dolara. Njima je dosta 100 dolara za pet minuta", rekao je kamiondžija i objasnio da mu je doktor nabrzaka poslušao pluća i dao još jedne tablete.

Dodaje da mu se nakratko stanje poboljšalo, ali da se nakon nekoliko dana bol proširila i na lijevu stranu pluća. Na kraju je otišao u hitnu pomoć gde su ga poslali na snimanje i ispirali mu pluća. Zijo se i dalje nalazi u bolnici. Ustanovljeno je da ima težak oblik pneumonije.

"Ja sam ovde sam! Brat mi je jutros otišao na posao, familija je dolazila, rođaci su dolazili. Poenta je da jarana nemam. Nijednog. Svi su tu u okolini po kafanama i ćevapima. Nijednog jarana nemam. A tolike godine sam sa njima pio, kafenisao, družio se, trošio pare, lutao, a niti jednog jarana. Kad si zdrav i kad imaš svi su tu. Okupe se. Može se onda i izaći, popiti, potrošiti... Nije to problem nikakav. Ali sve je to mati govorila. Čitavo ovo vrijeme, a nisam ja njoj dao za pravo, kakvi majko, to su moji jarani, ne bi me ostavili, krvi bi mi dali ako mi treba... Ali evo ne treba mi krvi, samo da dođu, da me obiđu... Šta me zovu, mogu ti kuću odavde vidjeti, a ti ne možeš da dođeš. Neka drugovi... Neka. Ja sam to malo kasno skontao", navodi Zijo kroz suze.

