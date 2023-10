D.K. iz Crne Gore je pretukao kinesku državljanku L.Y. jer nije željela da nastave sa intimnim odnosima.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

D.K. iz Crne Gore je pretukao kinesku državljanku L.Y. jer nije željela da nastave sa intimnim odnosima. Da podsjetimo, na društvenim mrežama se pojavio snimak kako on udara ženu na terasi, a potom pokušava da je baci sa iste.

"Prema navodima krivične prijave osumnjičenim D.K. je krivično djelo koje mu se stavlja na teret izvršio dana 05.10.2023. godine oko 17:00 časova u Beogradu, GO Savski venac, u hotelskoj sobi, na taj način što je u prethodno iznajmljeni apartman pozvao oštećenu L.Y. radi pružanja seksualnih usluga za novac, da bi potom kada je ista došla u apartman imali seksualne odnose, a u jednom trenutku osumnjičeni je zahtjevao nastavak seksualnog odnosa što je oštećena odbila imajući u vidu da je prošlo sat vremena, iz kog razloga je htjela da ide, zbog čega se osumnjičeni razbjesnio, jer nije završio seksualni odnos, kada je počeo da davi i udara oštećenu rukama po tijelu i glavi, nakon čega je oštećena pokušala da pobjegne na terasu, ali je osumnjičeni sustigao i nastavio da je šutira i udara po glavi i tijelu što su građani vidjeli i prijavili", saopšteno je iz tužilaštva.

On je izjavio da je L.Y. udario nekoliko šamara jer mu je iz hotelske sobe ukrala telefon i 100 evra. Prema saznanjima "Kurira", on je kinesku državljanku iznajmio za masažu, a potom su dogovorili i intimni odnos. Cijenu odmah nisu precizirali, a ona mu je posle "obavljenog posla" ukrala novčanik. Njega je to iznerviralo, a ne to što nije htjela da ostane duže.

"Naručio sam masažu za 50 evra i došla je Kineskinja, u toku masaže mi je ponudila i sek*ualne usluge. Nismo dogovorili nikakvu cijenu, i kada smo završili ja sam otišao do toaleta i primjetio da mi nema jednog telefona. Sjetio sam se da sam novčanik sa 105 evra ostavio u sefu, ali da ga nisam zaključao", izjavio je navodno iznoseći svoju odbranu K.D.

Nakon saslušanja u Prvom osnovnom sudu u Beogradu je Tužilaštvo predložilo da se prema osumnjičenom D.K. odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva jer se radi o crnogorskom državljaninu koji je navodno bezbjednosno inteteresantna osoba koja se dovodi u vezu sa jednim od moćnih crnogorskih klanova, koji ne sarađuje niti se miješa u sukob dva najpoznatija klana - “škaljarskog” i “kavačkog”. U Crnoj Gori je privođen nekoliko puta, a njegovi rođaci navodno se nalaze na čelu kriminalne grupe.

BONUS VIDEO: