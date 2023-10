Uroš Pašajlić (28) je danas pred Prvim osnovnim sudom priznao da osjeća krivicu zbog stanja u kojem je pronađena njegova osmogodišnja ćerka.

Mondo/Stefan Stojanović

Uroš Pašajlić (28) je optužen da je svoju ćerku od osam godina držao zaključanu u stanu bez vode i hrane, a danas je prvi put javno izrekao pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu da osjeća krivicu zbog stanja u kojem je dijete pronađeno. Međutim, on tvrdi da je djevojčicu bez nadzora ostavio svega pet dana.

"Osjećam veliku krivicu zbog moje ćerke, zbog toga što sam dozvolio da upadne u takvo stanje. Upao sam u stanje da ne mogu da se brinem o svojoj ćerki. Osjećam veliku krivicu što sam bio pod dejstvom opijata, alkohola i droge i što sam dozvoljavao ljudima da manipulišu sa mnom", rekao je on.

Potom je naveo da je nije držao zaključanu u kupatilu. Ostao je pri svom da ju je ostavio samu samo pet dana.

"Ja je nisam zaključao u kupatilu. Bila je sama pet dana u stanu, ja sam izašao iz stana 19. marta i ostavio je samu. Nisam se vraćao", dodao je Pašajlić.

On se i danas, kao i na prvom ročištu izjasnio da ne priznaje krivično djelo u odnosu na partnerku I. L. koja je policiji prijavila da je i nju držao zatočenu u stanu u Borči i da je tukao. On je naveo da je na dan kada je djevojčicu ostavio u stanu, otišao kod devojke kao i da se ona spremala za proslavu firme.

"Te večeri pred proslavu obukla se izazovno, imala je mrežaste čarape, kratku suknjicu i jaku šminku, i kondom u torbu. Od mene je tražila drogu da ponese na žurku i ja sam joj dao", ispričao je on navodeći da je i on te večeri konzumirao kokain i da je u neko doba večeri I. L. poslao poruku, na koju mu je ona odgovorila da je ostavi na miru i da je pusti da živi svoj život i da se provodi.

Međutim oko pola dva, kako je ispričao, ipak ga je pozvala da dođe po nju i da su nastavili zajedno da piju i da se drogiraju.

"Te noći ona je bila agresivna i sa mojim prijateljem koji je bio sa nama je pričala o poslu, što je mene ponižavalo jer sam pola godine ranije dobio otkaz. Sumnjao sam da me vara jer sam vidio ceduljicu sa muškim brojem i imenom, pitao sam je kada smo došli kući, ali je ona to negirala", rekao je on i priznao da je te noći I. L. polomio šminku kako bi joj se osvetio “jer se šminka za drugog muškarca”.

"Nisam je tukao, ona je mene tukla i udarala, u petk 24. marta me je udarila pesnicom u glavu i ja sam refleksno zamahnuo glavom i ne mogu da se sjetim da li sam i ja možda nju tako udario", ispričao je u odbrani Pašajlić i dodao da je I. L. nazivao vješticom “jer se ona bavila bijelom i crnom magijom, bila u sekti”.

"Ja sam se nje plašio", rekao je u odbrani otac iz pakla.

Za stanje u kom je zatečenja u stanu u Mirijevu njegova ćerka, okrivio je I. L.

"Govorio sam joj da je ona kriva što je moja ćerka onemoćala jer joj zbog nje nisam nosio hranu, nisam bio sposoban", naveo je optuženi u odbrani.

Inače, na pitanja o djetetu, on nije želio da odgovara. Pašajlić je, da podsjetimo, uhapšen 28. marta i od tada je u pritvoru. Danas je u pratnji zatvorskog stražara, u roze maijici i farmerkama, sa lisicama na rukama sproveden u sudnicu.

Za stravičan slučaj zanemarivanja djeteta saznalo se kada je Pašajlićeva partnerka I. L. 24. marta, nakon petodnevnog zatočeništva u stanu u Borči, u kom je živjela sa Pašajlićem 15 mjeseci, uspjela da pobjegne i ode u policiju. Policajcima je ispričala da ju je Uroš danima tukao, prijetio joj i rekao joj “da zbog nje njegova ćerka iz prvog braka nema šta da jede”.

"Rekla je da je do tada mislila da Uroševu ćerku čuva njegova strina, jer joj on to rekao. Međutim, tokom torture je shvatila da je dijete vjerovatno samo u stanu", podsjeća izvor.

