Više od nedelju dana nakon sukoba u Banjskoj na Kosovu u kojem je život izgubilo trojica Srba i jedan pripadnik kosovske policije, situacija na sjeveru prijeti da eskalira, upozorava Dejan Nedeljković sa za EURACTIV.

Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak, oni koje najviše koriste i koji su fizički najbliži Srbima sa sjevera Kosova , zatvoreni su već devet dana. Sa teritorije Kosova moguće je izaći, ali ne i ući. Ne mogu da uđu ljudi, roba, ljekovi, ali ni novac.

Sve ovo bi uskoro moglo da se prelije u krizu, upozorili su prvo zvaničnici Bolničkog centra Kosovske Mitrovice, a onda i sami građani koji već primjećuju posljedice.

Mnogi ne mogu da dođu do ljekova koji su im neophodni, a ne mogu da odu ni do najbližeg mjesta Raške po njih. Ne može čak ni da im ih donese neko. Jedina opcija je Kosovska Mitrovica južno od Ibra koja je većinski naseljena albanskim stanovništvom. Ipak, usred događanja poslednjih dana, na terenu se stiče utisak da se građani boje da pređu Ibar u Kosovskoj Mitrovici.

Dodatni problem predstavlja nemogućnost firme koja prevozi novac da uđe na teritoriju KiM kako bi bankama isti obezbijedila za isplatu plata koje se u državnim insitucijama primaju do desetog u mjesecu. Kako za EURACTIV govori Dejan Nedeljković, politički aktivista, banke su skoro bez novca.

"Već nekih 15 dana je sve manje robe i ljekova na sjeveru, zato što je zabranjen uvoz naše robe od početka ljeta. Posle ovih zadnjih događaja, situacija se pogoršala, pa sada ne postoje čak ni alternativni putevi kojima bi se dopremala srpska roba na teritoriju sjevera. Što se tiče novca, ja sam još juče dobio informaciju od banaka da će imati novca za isplate još danas, i eventualno sjutra, usled isplata plata i penzija. Za prosvjetu, opštine, centar za socijalni rad, koji primaju platu od petog do desetog u mjesecu, pitanje je hoće li biti novca za isplatu", priča naš sagovornik.

Kako dodaje, neka mjesta već nemaju novca za dizanje sa računa.

"Leposavić, Gračanica već nemaju novca u jednoj od banaka koje rade u na teritoriji Kosova i koju koriste srpski građani, dok u državnoj banci novca i dalje ima zbog snabdevanja iz nekih svojih izvora, rata za kredite na primjer", ističe Nedeljković.

Za naš portal priča da je tokom jučerašnjeg dana, šetajući Kosovskom Mitrovicom, do ponoći mogao da vidi gužve i redove na bankomatima.

"Svi su plate primili, i svi su uspjeli da podignu pet ili deset hiljada na bankomatima, kako je koji imao, ali niko nije mogao da podigne više od 20.000 dinara. Na šalterima da, ali pošto banke rade do tri, pola četiri, svi oni koji su juče popodne čuli informaciju, nisu mogli da podignu više od 20.000. Ja sam vidio da je veliki broj ljudi bio na bankomatima sinoć do 12 sati, gužve su bile ogromne".

On ističe da firma koja dovozi novac u banke neće da donosi isti iz bezbjednosnih razloga.

Ovo je situacija, govori zabrinuto, pred humanitarnu katastrofu.

"Osim što nemaš novca i mogućnosti da kupiš to malo proizvoda što na sjeveru ima, pogotovo što su ti proizvodi i koji postoje na sjeveru, od hrane i namirnica do ljekova, su roba kojoj rok ističe brzo, jer je to bila roba iz zaliha. Ne postoji mogućnost da nova roba stiže, niti alternativnim, niti zvaničnim putevima. Ako ne bude bilo hrane, i još gore, sredstava da se hrana obezbijedi, bukvalno je sjever Kosova i Metohije pred humaitarnom katastrofom. Dobar dio ljudi sa strane predlaže da se ide u južnu Mitrovicu. Može to, ali iz bezbjednosnih razloga, posle dešavanja u Banjsku, ko bi se usudio da ode tamo? Situacija je napeta, svakog dana se dešavaju incidenti. Nekoliko ljudi mi se žalilo da su ih pratili od Merdara, onih koji imaju srpske tablice", priča naš sagovornik.

Prema njegovim riječima, trebalo bi da su se sada već stekli uslovi za otvaranje granice.

"Sinoć je portparol policije za takozvanu sjevernu Mitrovicu rekao da su se specijalne jedinice povukle iz Banjske i da je došla interventna policija. E sad, ako su se oni već povukli, to znači da je gotovo istraživanje, pretresi i ostalo, što znači da je situacija postala bezbjedna za otvaranje preleza. Da li će to biti brzo ili ne, ne znamo. Nemamo povratnu informaciju čak ni od naših predstavnika, ni od kosovskih vlasti".

Nedeljković ističe da ako je pozadina svega ovoga da "nas sve otjeraju, uspjeće u tome".

"Prema zvaničnim informacijama sa KiM je otišlo 11 odsto ljudi, a stanje na terenu kaže i znatno više, oko 30 odsto. To su ljudi koji više ne mogu da trpe teror Kurtija koji na sve načina pokušava da zagorča život nas na sjeveru. Kad pričamo o Srbima južno od Ibra, oni su integrisani već 10 godina u taj život i insitucije, i na neki način, oni su već navikli i imaju manje problema od nas. Mi na sjeveru generalno nemamo problema sa običnim Albancima već sa specijalnim jedinicama koje su naoružane dugim cijevima, tako vrše kontrole vozila u kojima se nalaze djeca, dosta je to traumatično", iskren je Nedeljković.

Na pitanje o trenutnoj situaciji u selu Banjska gdje se desio sukob između grupe Srba na čijem čelu je bio Milan Radoičić, i kosovske policije, desio se 24. septembra tokom noći (subota na nedelju) kada je poginuo jedan kosovski policajac i trojica Srba, Nedeljković kaže da je mirno, ali je selo "prazno”.

"Situacija u Banjskoj je mirnija, ali selo je sablasno prazno. Na početku nikom ništa nije bilo jasno, niti ko su ljudi koji su upali u manastir, niti s kojim ciljem. Narod je uznemiren, pogotovo djeca. Međutim, posle svega ovoga, čujem planove nekih porodica da napuste Banjsku. Ljudi koji su radili tu u strahu da ne budu na nekom novom spisku Aljbina Kurtija odlučuju da se isele iz sela. Ksovska policija je porazbijala sve objekte Rajske banje, restoran, spa centar itd. Selo je bukvalno mrtvo", zaključuje naš sagovornik.

Podsjetimo, sukob između grupe Srba na čijem čelu je bio Milan Radoičić, i kosovske policije u selu Banjska desio se 24. septembra tokom noći (subota na nedelju).

Tada je poginuo jedan kosovski policajac i trojica Srba, a jedna broj njih je i uhapšen.

Trojica Srba koji su tada poginuli, sahranjeni su u nedelju.