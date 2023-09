Premijerka Srbije Ana Brnabić se obratila javnosti povodom izbora u Srbiji i tragičnim događajima u Banjskoj na Kosovu i Metohiji.

"Nisam davala nikakve datume na sjednici Vlade, informacije koje ste dobili nisu tačne. Uvijek smo spremni za izbore, bolje da se održe prije nego kasnije. Dakle, nisam rekla to što vi tvrdite, niste tražili potvrdu iz vlade, samo ste objavili kao da je činjenična informacija. Što se tiče trajanja mog mandata, razumjela sam i iz vaših medija, da je opozicija tražila raspisivanje zajedničkih izbora do kraja godine. Mi želimo da izađemo u susret opoziciji, koja je pretila maltretiranjem građana ako se ne raspišu parlamentarni i beogradski izbori do kraja godine", rekla je Brnabić.

Dodala je da je njena ostavka na stolu od juna.

"Budžet će biti usvojen prije raspuštanja skupštine. Mi smo odgovorna vlast. Usvajanje budžeta će obezbijediti dodatno povećanje penzija, plata i minimalca. Minimalac prvi put u istoriji ide preko 400 evra. Sve što obećavamo mi ćemo uvijek ispuniti", kaže Brnabić.

Potom se dotakla situacije na Kosovu i Metohiji.

"Kao da je sam Bog rekao. On kaže da se neko liječi na VMA, a vi potrčite tamo. Evo vi pitajte Prištinu, pa objavite šta vam kažu. I nije istina da smo mi ćutali tri dana. Aleksandar Vučić se obratio javnosti to veče. Dakle ponovo ne govorite istinu, i to vam ne smeta. Kako smo ćutali tri dana? I Petar Petković je imao nakon toga pres konferenciju. I juče je imao. Ali vama je važno samo šta kažu Svećlja i Kurti. Vama je to na čast", ističe Brnabić.

Osvrnula se i na upad specijalnih jedinica kosovske policije u KBC Kosovska Mitrovica. Navodi da se teror nastavlja".

"Jedini cilj im je da protjeraju sve Srbe sa KiM. Mi pričamo i sa Kforom, i sa međunarodnom zajednicom. Od jutros predsjednik Aleksandar Vučić ima sastanke na tu temu. Nastavlja se teror nad Srbima", zaključuje Brnabić.

