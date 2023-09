Dejana i Boris su nastradali u nesreći pre godinu dana, a sada se oglasio i otac nastradalog mladića.

Mladić Boris M. (18) iz Stare Pazove i njegova devojka Dejana N. (17) iz Golubinaca tragično su nastradali pre tačno godinu dana, kada su krenuli na izlet u Vrdničku kulu. Na putu ka tamo na njih je "mercedesom" naleteo Slobodan B. (83) iz Krčedina, a mladić i devojka su nastradali.

"Iako je sudski proces za ubistvo dvoje mladih završen uz više nego sramnu kaznu od 3 godine zatvora, nije još pravosnažna. Žalbu je uputila tužiteljka, da mu se poveća kazna, ali i optuženi! Žali se na visoku kaznu! Taj skot sastavljen od 99% fekalija i 1% vode u žalbi preko svog pravnog zastupnika ide principom što više napljuvati tuđe mrtvo dete! Jer on ne može da se brani on je mrtav! Ubio ga je ljudski ološ sa imenom i prezimenom. Tvrdi u žalbi da nije imao odgovarajuću dozvolu! Što nije tačno. Sastav same žalbe je kao da je pisao neko ko veze sa pravom nema ili je u trenutku sastavljanja žalbe bio pod dejstvom nečega, bruka i sramota za advokatsku profesiju. Koliko može da ide nečija pakost do te mere da lažu koliko god hoće a sve u svoju korist a na štetu dvoje mladih ljudi, koje je svojim postupkom poslao u grob. Želim da poručim tom ljudskom otpadu, da mu želim dug život, da sahrani sve svoje potomstvo kako se šljam ne bi širio ovim čovečanstvom, takve monstrume treba istrebiti a njemu da su pred očima dvoje dece koje je oteo roditeljima i prijateljima i ugasio im živote. Lično ću da se postaram da kad crkne skotitna za njegove smrdljive posmrtne ostatke u ovoj državi mesta neće biti! Koliko god pokušali da ispljuju mrtvu nedužnu decu to im neće proći! Pravda će biti, život svoj ću dati, ali taj skot će završiti tamo gde mu je mesto! Koliko je skot govori i činjenica da u bližoj familiji ima advokata, koji je odbio njegovu odbranu uz obrazloženje da je izuzetno loš čovek, celog života se bahatio ali sada mu je sveća dogorela, neće više nikoga u grob da šalje u to mu se svojim grobom kunem", objavio je društvenim mrežama Vladimir, Borisov otac.

Sloboda

Kako objašnjava, Slobodan B. je nakon nesreće proveo mesec dana u pritvoru, a onda je pušten na slobodu. Za roditelje poginulih tinejdžera najstrašnije je što on i dalje može neometano da upravlja automobilom.

"On normalno vozi, normalno se kreće. On je posle suđenja seo u auto i otišao. Sad se ja pitam, suđenje može da traje još dve - tri godine, koliko dece će da nastrada? Kada prođete na crveno ili napravite saobraćajni prekršaj kojim niste ugrozili ničiji život, oduzima vam se vozačka dozvola na šest meseci ili godinu dana, a on vozi dok ne bude osuđen. Čovek od 83 godine... Meni je to neshvatljivo. On je dugo živeo u Nemačkoj i tamo se nakon neke godine života izdaje trajna vozačka dozvola. Valjda čovek treba da ide na pregled, da vidi da li dobro vidi i čuje. Upoznajući se sa ovim i sličnim slučajevima, shvatio sam da su vozači koji ubiju nekog u saobraćaju su većinski ljudi koji imaju više od 70 godina i upravljaju vozilom. Nemaju oni više te reflekse", dodaje Vladimir.

Razumeo bi, kaže, ako čovek teško živi i nema novca, pa mora da vozi, ali ne razume da čovek koji je 50 godina živeo u Nemačkoj i u Srbiju dođe na 20 dana godišnje ne može da "pozove taksi i sedne na zadnje sedište kao gospodin umesto da vozi".

"Po mom mišljenju, to nije savesno. Za 15 godina posla sam imao mnogo slučajeva da su ljudi, vozeći u tim godinama, za volanom doživeli srčani udar i umrli. Srećom, nije bilo slučajeva da ubiju nekoga. U tim godinama srce može da ti stane svakog trenutka. Ubićeš nekoga, ne svojom krivicom, ali moramo da budemo savesni, da razmišljamo, da redovnom idemo na zdravstvene kontrole. To može da se desi svakom, ali je van svake pameti da čovek od 83 godine da sedne za volan. Zbog toga se borimo, da proradi svest kod ljudi. U Nemačkoj to jeste trajna vozačka dozvola, ali u Nemačkoj su ljudi savesni. Sami sebi kažu 'ja ne mogu, volan više nije za mene i neću da vozim, bez obzira na to što imam vozačku koja mi je trajno izdata'", ističe Borisov tata.

Ljubav

Prema rečima najbližih članova porodice mladog para, njih dvoje se nisu razdvajali. Zbog toga su sahranjeni zajedno na groblju u Staroj Pazovi. Svi poznanici kažu da je njihova ljubav bila velika i nešto posebno. Borisov otac Vladimir često na društvenim mrežama deli njihove fotografije kako bi očuvao uspomenu na dvoje tinejdžera.

