Srbija je danas zatražila izručenje muškarca koji je osumnjičen za ubistvo Živka I. u Smederevu, pa je posle zločina pobjegao u Njemačku.

Muškarac N.K. (44) osumnjičen za ubistvo Živka I. (68) koji je ubijen sa više od 70 uboda nožem u Smederevu zbog novca od prodaje kuće, uhapšen je u Njemačkoj, a Srbija je danas zatražila njegovo izručenje.

Za osumnjičenim je bila raspisana Interpolova potjernica, a on se prema prvim informacijama sam predao njemačkoj policiji u subotu. N.K. je inače aktivan i na društvenim mrežama gdje se hvalio skupocjenim automobilom i motorom, a postavljao je i razne fotografije i snimke iz kultnog filma "Kum" gdje ističe kriminal, ali i iz domačeg filma "Južni vetar", čija je tematika takođe kriminal.

Da podsjetimo, tijelo Živka I. iz Smedereva nađeno je prije tri dana u jednom objektu kod Zelene pijace u ovom gradu, a pored N.K. policija je u Srbiji uhapsila D. A. (43) i Đ. A. (76) iz Smedereva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pomaganje. U pitanju su otac i brat osumnjičenog koji se terete da su pomogli N. K. da prikrije tragove i sakrije sredstvo izvršenja krivičnog djela.

Pošto je policija došla do saznanja da je N. К., odmah po izvršenju krivičnog djela, napustio Republiku Srbiju i pobjegao, za njim je bila raspisana potraga. Osumnjičenima D. A. i Đ. A. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Smederevu do se za N.K. čeka da bude izdručen Srbiji.

Policija je saopštila da je žrtva imala više od 70 uboda po tijelu, a njegove komšije su ispričale da je on nedavno prodao kuću i kupio lokal na pijaci u kom je i živio. "Povremeno je prodavao neke namirnice na pijaci i od toga je živio", ispričali su ranije poznanici ubijenog.

